Cerruti: "No hay cruces entre ministros, sino un trabajo conjunto y valioso"

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, brindó su habitual conferencia de prensa de los jueves en Casa Rosada, donde aseguró que "no hay cruces entre ministros, sino un trabajo conjunto y valioso", y afirmó que hay en la prensa "un exceso de vocación por charlas contadas en off de récord, pero no es la realidad del Gobierno".

La portavoz dijo que se trabaja con "mucho espíritu de armonía" y destacó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, es quien "lidera la confección del plan plurianual en conversaciones con todos sectores del Gobierno y el Parlamento, y con el staff del FMI".

Asimismo, aseguró que "es el turno de avanzar con el tema del precio de la carne" y, en ese sentido, adelantó que "habrá novedades próximamente". Y agregó: "se está viendo todas las alternativas sobre la mesa en un clima de mucho trabajo y consulta, con el sector agrario, y agroindustrial".

Por otra parte, afirmó que el Gobierno "tiene como temas de preocupación centrales los precios y los alquileres" y confirmó que se está trabajando en una nueva ley de alquileres, tal como adelantó ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

"Se va a trabajar y se está previendo presentar una modificación a la ley, una cantidad de funcionarios y diputados consideran que se puede mejorar", dijo Cerruti.