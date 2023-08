Científicos del Conicet marcharon en “en defensa de la ciencia y la tecnología”

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, se movilizó junto a científicos y trabajadores el viernes por la tarde frente a la explanada del Polo Científico-Tecnológico, ubicado en el barrio porteño de Palermo, luego de las propuestas de privatización del libertario Javier Milei.

Desde sus redes sociales, compartió el evento y adjuntó una frase del premio nobel argentino, Bernardo Houssay, que expresa que “la ciencia no es cara; cara es la ignorancia”. Sumado a esto, manifestó que “los argentinos/as estamos convencidos/as de que la ciencia es la llave para construir un país más justo, desarrollado e igualitario”.

En el lugar, se hicieron presentes autoconvocados en favor de la marcha, mientras que una de las disertantes tomó la palabra y expresó que “no se discute la ciencia, no se discute la educación, no se discute la obra pública, no podemos volver atrás en esos logros y en esos derechos ganados” y finalizó: “Para eso necesitamos estar acá y demostrar que somos muchos los que pensamos que esto no puede volver atrás de ninguna manera”.

La movilización fue convocada para las 16 horas, en la explanada del Polo Científico-Tecnológico, con sede en Godoy Cruz 2320, en Capital Federal y a ella concurrieron trabajadores e investigadores del organismo público y sectores afines tras la propuesta del candidato a presidente libertario de privatizar este organismo y, sumado a esto, cerrar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Un proyecto de Diputados busca declarar al Conicet como “baluarte de la Investigación”.

Ayer se conoció la iniciativa que buscará “garantizar la permanencia, estabilidad y adecuado financiamiento de la institución”.

La diputada nacional del Frente de Todos, Marcela Passo, fue quien propuso este proyecto y afirmó que “busca generar un marco de reconocimiento y estímulo para una labor de bandera que debe conservarse en los tiempos, con independencia de los gobiernos”, además, destacó el papel del Conicet por los aportes en relación con su campo de su incumbencia y “librados al uso y disfrute global”.