Con acusaciones cruzadas no se trató la Rendición de Cuentas 2022 del municipio platense

En la mañana de ayer la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas del Concejo Deliberante de La Plata debía reunirse para tratar la Rendición de Cuentas 2022, donde el intendente Julio Garro en este caso plasma a través de los números los ingresos y egresos de las arcas municipales, y por sobre todo dónde fueron girados esos fondos de acuerdo al Presupuesto.

La Comisión es presidida por la edil de Juntos, Carla Fernández, y la conforman además la concejal Paula Lambertini como vicepresidenta (FdT), Yanina Lamberti (FdT), Julia Matheos (JxC) quien reemplaza a Javier Mor Roig quien a fines del año pasado pasó a integrar el directorio de la Autoridad del Agua; María Lucía Barbier (JxC), Lucas Lascours Ruiz (JxC), Manuela Forneris (JxC) y Guillermo “Nano” Cara (FdT).

Sin embargo, ante la ausencia de la edil radical Forneris no hubo quorum y el encuentro quedó postergado y comenzaron las versiones cruzadas entre el oficialismo y la oposición local.

“Ninguna interna va a modificar el funcionamiento del Concejo”

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Carla Fernández, habló con diario Hoy y explicó: “Lo que pasó fue que no pudimos concretar el quorum ya que por cuestiones personales una de nuestra compañeras de bloque no pudo participar. Me acerqué a hablar con los concejales de la oposición para que me acompañen al salón y así poder arrancar con el tratamiento de los expedientes en la comisión, (sobre todo porque ya estaban las autoridades de los diferentes entes), pero no quisieron”.

“En medio de la exposición, se hicieron presentes los concejales opositores, pero no para dar quorum, sino para plantear una inconsistencia en la presentación de la rendición, lo que no es cierto, ya que en el temario existía una solicitud de prórroga para la suba de la rendición de cuentas. Pero, claramente, no les importaba tener información, sino buscar un conflicto en donde no lo hay para salir a decir ahora vaya a saber qué cosa”, advirtió Fernández.

Consultada sobre los cuestionamientos de la oposición sobre los plazos para la entrega del expediente consignó: “Por ley, el Ejecutivo tiene tiempo de subir la rendición de cuentas hasta el 31 de marzo. Pero pueden existir cuestiones que la demoren. Conociendo está situación, el Ejecutivo pidió una prórroga, que en esta Comisión se iba a tratar… Esto no es motivo de bloqueo para realizarla. Nosotros como concejales tenemos la responsabilidad de tratar el expediente y evaluar el desempeño del municipio. El expediente se subió. Si hubo una demora en el plazo estimado o no, deberá evaluarlo el Tribunal. Pero no es lo principal y no tiene que ver con el tratamiento del expediente en la comisión”.

En torno a los rumores que hablan de ciertos ruidos internos dentro de Juntos por el Cambio en virtud de lo que ocurre a nivel nacional, la concejala indicó: “Lo nacional nada tiene que ver con lo local, nosotros trabajamos en bloque. Ninguna interna a nivel nacional va a modificar el funcionamiento del Concejo. Puntualmente, el problema de hoy fue que una concejala de nuestro bloque no podía hacerse presente y necesitábamos de la oposición para tener quorum. Ellos no estuvieron dispuestos a brindarlo, por lo que la Comisión se tuvo que suspender”.

“Es escandalosa esta Rendición de Cuentas”

La concejala Yanina Lamberti del Frente de Todos también habló con diario Hoy sobre lo ocurrido en la jornada de ayer y apuntó: “No hubo quorum en la Comisión donde Cambiemos tiene mayoría propia y no pudieron garantizar su propio quorum, entonces se cayó, nosotros ademas estuvimos presentes advirtiendo y tarando de poner transparencia porque el expediente que se presentó está fuera de término porque tenía plazo hasta el 31 de marzo y tiene fecha 5 de abril, para esto tiene que haber una autorización del Concejo”.

“No nos quisieron responder y lo más grave es que no solamente está por fuera de los términos legales sino que a nosotros nos llega el expediente el miércoles a las 19 y hoy (por el jueves) querían darle despacho para leer más de 1.000 hojas donde tiene mucha importancia porque allí se da cuenta de lo intendente con los recursos municipales, todos los vecinos y vecinas colaboran para que haya una recaudación para que se ejecuten determinadas políticas públicas y es importante saber cómo se hizo, no tenemos la clave Rafam para ir conociendo en forma inmediata lo que pasa mes a mes sino que un año después recién lo vemos pero además con estas irregularidades”, explicó la edil.

Para finalizar, Lamberti indicó: “Desde el Frente de Todos sostenemos que la rendición de cuentas debe ser un acto transparente y que permita claramente explicar de cara a la ciudadanía en que gastó el intendente los recursos municipales”.

Los números de la discordia

El Presupuesto 2022 alcanzaba los $27.000 millones; sin embargo según la oposición ingresaron cerca de $38.000 millones. De acuerdo a los números del oficialismo se ejecutaron un total de $34.000 millones, con lo cual el FdT puso el grito en el cielo ante un porcentaje de recursos que no fueron utilizados.

“Es escandaloso, nunca vi una rendición así: los recursos alcanzaban los $38.000 millones, son más que los previstos y de esos recursos no se gastaron casi $5.000 millones, un superávit inédito en una ciudad con las necesidades que tiene, con la falta de servicios, de obras de cloaca, de infraestructura escolar, se da el lujo de no usarlos”, aseveró Lamberti

La concejal señaló a este medio que “por otro lado hay un incremento de 1.000% en la Secretaría de Comunicación al vecino con un gasto previsto de 40 millones y gastaron 400 millones, es un escándalo”.

Por su parte, Fernández explicó que “esta rendición se vio afectada, en primer término, por un presupuesto en donde se consideró que la inflación iba a ser del 30% para el 2022, y, en lugar de eso, se culminó con una inflación del 95%, lo que representa una variación de más del 60% respecto a la pauta macrofiscal nacional”.

La concejala confirmó que “en el 2022 se ejecutaron un total de $34.000 millones” y aclaró que: “A todas las secretarías se les reasignó partida para el aumento de sus fondos con el fin de poder cumplir con sus objetivos”.

En cuanto a las áreas que más demandaron presupuesto, “se observa un incremento en la ejecución de programas vinculados a obras de infraestructura vial e hidráulica, como así también al desarrollo del plan de recambio de luminaria LED y el plan de construcción y mantenimiento de veredas”, entre otras.