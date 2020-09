“Con el anuncio, se va a arreglar la situación”

María Teresa García, ministra de Gobierno bonaerense, apuntó hacia quien estuvo antes ocupando el sillón de Rocha y se refirió al conflicto policial en la provincia de Buenos Aires, al indicar que “el reclamo de la Bonaerense es absolutamente justo, en los últimos cuatro años el salario estuvo planchado”.

Sobre la solución que ofrecerá el gobierno de la Provincia, la funcionaria indicó que “los anuncios para la Bonaerense serán hoy a última hora o mañana a primera hora. Incluye salario y equipamiento”. “El Plan Integral de Seguridad no solo incluye la mejora salarial”, ­aseguró.

En concordancia con los dichos del Presidente Alberto Fernández, la integrante del Gabinete provincial expresó: “Pareciera que esto empezó en diciembre, y en realidad viene desde hace años. Mientras decían que luchaban contra el ­narcotráfico, mantuvieron la hora ex­tra en 40 pesos durante cuatro años”. Además, apuntó a la gestión vidalista al indicar que “en diciembre recibimos la Policía con pa­trulleros en pésimo estado, con menos oficiales y sin helicóptero de ­nocturnidad”, y se refirió al ­an­tecesor de Sergio Berni, hoy diputado nacional: “Las expresiones de (Cristian) Ritondo fueron más que desagradables”. Además, disparó que “hay dirigentes políticos sin responsabilidad que salen a jugar con esto, que es un tema delicado”.

En lo referente al conflicto, ­García aseguró que “trabajamos todo el día de ayer para generar el diálogo. No hay negociaciones. La decisión del gobernador es dar la suba salarial. Somos plenamente conscientes. Mañana a primera hora de la mañana se va a hacer el anuncio desde Gobernación”, y explicó que “el reclamo nos tomó por sorpresa el lunes, porque el gobernador había anunciado el viernes junto al Presidente el Plan Integral de Seguridad”.

Sobre el accionar policial en medio de la pandemia de coronavirus, la funcionaria remarcó que “hay cada vez más contagios y cada vez más muertos. Es evidente que las fuerzas de seguridad, en este contexto, no pueden estar subvaloradas en materia salarial”, y subrayó que “nunca es bueno volver para atrás para plantear quién tiene la culpa. En el gobierno anterior plancharon los salarios du­rante cuatro años. Esto necesita una solución”.

Sobre el estado de las fuerzas policiales, García puntualizó que “encontramos deteriorado no solo el nivel salarial, sino también el equipamiento de las fuerzas. No había helicóptero de seguridad en el mes de diciembre. Es la fuerza de seguridad, no es un reclamo piquetero”.

La funcionaria sostuvo además que “no identificamos si las declaraciones de seguridad son de policías activos o no. No están dentro del marco de funcionamiento”, y condenó las acciones oportunistas de Juntos por el Cambio, al indicar que “no es la primera situación en que algunos sectores de la oposición cargan las tintas. Ritondo tuvo declaraciones muy poco felices. Dijo que si esto pasa a los seis meses, ¿qué puede pasar después? La gente no lo eligió para tirar ­piedras”.

También se refirió a la acumulación de personas durante la protesta en medio de una pandemia, al subrayar que “cada vez que sucede algo así, a los 14 días tenemos las consecuencias”, y continuó: “Me preocupa que estamos en un mo­mento delicado, con crecimiento de contagios. Últimamente, los personajes que hablan, como Carrió o Duhalde, dicen cosas de las que después hay que hacerse cargo. Son irresponsables. No miden la angustia que generan sus declaraciones en la gente”.

Finalmente, García presagió que “con el anuncio, se va a arreglar la situación. Se va a estar dando la recomposición en el salario y las mejoras en el equipamiento”.