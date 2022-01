“Conte Grand no tiene coronita y debe ir al Congreso”

Las predicciones del diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau a este diario el jueves pasado sobre la posibilidad de inasistencia del procurador bonaerense al Congreso para responder preguntas sobre la investigación de la mesa judicial bonaerense, finalmente se cumplieron.

En ese marco, Moreau aseguró que el procurador “no tiene coronita” luego de que se excusara de asistir a la Subcomisión Bicameral de Inteligencia, y remarcó que el funcionario judicial debe concurrir al Congreso para declarar por escrito sobre la existencia de la denunciada mesa judicial.

“Conte Grand no tiene coronita. La violación a la Ley de Inteligencia, que es nacional y que él invoca, la puede poner en el ámbito de su provincia, pero no en el ámbito nacional porque es una Ley del Congreso y no puede alegar esa prerrogativa para no asistir”, señaló y agregó: “No lo estamos convocando como fue el caso de (Carlos) Stornelli, que fue un fiscal que estuvo escondido de la Justicia Federal. Lo estamos convocando a una investigación política institucional”.

El presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso confirmó además que la Subcomisión de Inteligencia, que analiza la existencia de una mesa judicial bonaerense durante la gestión de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, volvió a citar a Conte Grand para el 27 de enero y dijo: “Esperemos que tenga la dignidad de asistir”.