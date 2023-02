Convocan a un abrazo al Congreso por la Moratoria Previsional

La Cámara de Diputados de la Nación debatirá el próximo martes 28 de febrero el proyecto de Plan de Pago de Deuda Previsional que permitirá que unas 800.000 personas accedan al beneficio jubilatorio.

En este marco, Gisela Marziotta y Paula Penacca, ambas diputadas por el Frente de Todos (FdT), convocaron a un abrazo simbólico al Congreso para hoy a las 18.30.

“El Congreso no puede detenerse, el derecho a jubilarse tampoco”, expresa la consigna que publicaron. A su vez, cuestionaron la postura de Juntos por el Cambio y expresaron que “mantiene al Congreso paralizado”.

La sesión donde se trataría el proyecto fue solicitada por el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, y está prevista que se inicie a las 10.30 del martes 28.

Según explicaron Marziotta y Penacca, “por primera vez en 17 años en la Argentina no hay una normativa para la moratoria de las jubilaciones, y la oposición, al no dar quórum en la Cámara baja, le está negando este derecho básico a la sociedad”.

“El proyecto de Plan de Pago de Deuda Previsional ya obtuvo media sanción en la Cámara alta, pero no avanza porque Juntos tiene al Congreso detenido. Si se mantiene esta postura de la oposición y no se ­concreta la aprobación de la ley, según un informe de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), unas 800.000 personas no podrán acceder a la jubilación en todo el país”, agregaron en el comunicado.

Asimismo, advirtieron que, “a 40 años de la vuelta de la democracia, no se puede permitir que se le niegue un derecho elemental a una ­porción de la población por mezquindad política de la oposición en un año electoral”.

El proyecto de la Moratoria Previsional fue presentado en el Senado por Anabel Fernández Sagasti y cuenta con la aprobación desde el 30 de junio pasado.

Esta iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad prejubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.