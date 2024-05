Correa advirtió: “El Presidente gobierna a través de las redes y no ve la realidad”

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, analizó las implicancias de la ley “Bases”: “Queremos sostener nuestros derechos”, advirtió.

En ese marco, ratificó el rechazo a la norma que impulsa el Ejecutivo nacional, en línea con el gobernador Kicillof, porque consiste en “232 artículos que no ayudan y no dan ningún beneficio para el pueblo trabajador”. De hecho, consideró que “lleva a los trabajadores al preperonismo, donde los compañeros y las compañeras no tenían derechos ni conquistas”.

Además, expresó que la ley “Bases” “va en contra del trabajador en relación de dependencia”, porque, entre otras cosas retornan “los despidos, el trabajo de prueba, quita de multas a empleadores con trabajadores en negro, la manipulación de las licencias por maternidad y la cuarta categoría” del Impuesto a las Ganancias.

El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires aseguró que el Gobierno de Milei pretende “establecer una neocolonia en todo el territorio nacional”.

Acto seguido, lamentó que los argentinos tengamos “un presidente que gobierna a través de las redes y no ve el marco de la realidad”, y agregó: “Estamos siendo testigos de un gobierno en donde los que conducen son las grandes corporaciones que nada tienen que ver con los intereses de nuestra patria”.

Consultado sobre cómo enfrentar este tipo de procesos desde el Estado, indicó: “Tenemos que cumplir con la organización popular, la concepción del movimiento y si alguno tiene duda de cómo seguir que venga a participar de un plenario o una asamblea, allí los intereses son colectivos y básicos. Es el derecho constitucional del trabajo digno”. Y agregó que “el próximo 9 de mayo todos vamos a acompañar una medida de fuerza contundente para que el Gobierno entienda que con estas medidas nos lleva al caos. Somos testigos de un industricidio, tenemos que salir del contexto de opositores para transformarnos en patriotas”, porque “lo que está en juego es la patria”.