Cristina: "Macri utilizó narcotraficantes para perseguir a opositores"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó al juzgado federal de Lomas de Zamora para reconocer la autenticidad del material del espionaje ilegal en su contra y para sumarse como querellante de la causa de parte del gobierno de Mauricio Macri.

De camino al Conurbano sur, publicó un video donde hizo reflexión de las persecuciones mediático-judiciales a las que fue sometida en los cuatro años de macrismo.

“A diferencias de otras veces cuando el que me citaba era Bonadío, en causas armadas, no me sigue ninguna moto. Que cosas, en aquella oportunidad fueron dos motos con cámara transmitiendo en vivo y en director mi desplazamiento”, sostuvo desde su cuenta de Twitter acompañada por su abogado Carlos Beraldi.

En este marco, responsabilizó directamente al ex presidente Mauricio Macri por el espionaje, al tiempo que recalcó complicidad por parte de la Corte Suprema en la difusión ilegal de escuchas de las que fue víctima.

"El estado argentino contratando narcotraficantes. Y pensar que ese gobierno, el de Macri digo, ¿no? Le vendió a todos los argentinos que venía a combatir el narcotráfico. ¡Dios mío! ¡Cuánta mentira y cuánto cinismo!", subrayó Cristina Kirchner.

La ex mandataria añadió que si el máximo tribunal hubiese intervenido tal vez la causa que tramita Villena "no hubiese existido y un montón de ciudadanos y ciudadanas no hubiesen sido espiados, ni escuchados, ni sufrido atentados". "En fin, de aquellos lodos, estos barros", cerró su mensaje.

