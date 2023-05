Cristina no será candidata y el kirchnerismo llama a un acto masivo el 25 de Mayo

La expectativa por una nueva candidatura a presidenta de Cristina Kirchner se terminó de diluir nueve días antes de lo esperado: la jefa del espacio ratificó su decisión de no competir a través de una carta titulada “A los compañeros y compañeras”, que se publicó en las redes sociales este martes 16 de mayo.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés ‘Cuervo’ Larroque, consideró hoy que “si hasta ayer había necesidad de hacer una gran movilización” el próximo 25 de mayo, cuando se cumplan 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, hoy “resulta imprescindible”, tras la decisión de Cristina Fernández.

“La carta de ayer modifica el escenario. Pero lo que yo recibo de los compañeros es que hay el doble de necesidad de movilizarse, porque es un ataque al peronismo y a la democracia”, dijo Larroque en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM750, en las que destacó la necesidad de que amplios sectores de la sociedad participen del acto, que el próximo jueves 25 de mayo se realizará en el centro porteño.

Por su parte, Mario Secco, uno de los principales promotores del operativo clamor, dio un mensaje en el mismo sentido: “La marcha no se suspende, al contrario, hay más ruido, más fuerza, más compañeros enganchados. Ahora más que nunca con ella. Nosotros vamos para adelante y esta tarde nos vamos a reunir en SMATA para preparar la movilización”.

La vicepresidenta ratificó su decisión de que no será postulante en los comicios de este año, al afirmar que no será “mascota del poder por ninguna candidatura”, confirmando su decisión de no ser “candidata a nada” anunciada el año pasado, y reiteró que lo que considera una “proscripción” en su contra no es hacia una persona, sino al “peronismo”.