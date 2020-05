Daniel Lipovetzky: “No veo bien apuntar al desgaste del Gobierno”

¿Cómo vio la sesión virtual y cuándo cree que se podrá sesionar virtualmente “de verdad”?

—Lo del jueves no fue una sesión, sino que fue una preparatoria, una capacitación respecto a la aplicación de la Ley Micaela. Me parece que falta una sesión de prueba donde desarrollemos realmente todos los mecanismos como si estuviéramos sesionando, es decir, la validación de la identidad y también la manera de votar. Algo que no hicimos en la jornada de capacitación.

Seguramente, se lo vamos a reclamar al presidente de la Cámara, Federico Otermín, para evitar lo que ocurrió en la Cámara de Diputados de la Nación (en la primera prueba falló el sistema de votación). Estamos preocupados porque el sistema que utiliza la Legislatura es bastante parecido al de la Cámara de Diputados de la Nación en cuanto a la validación de la identidad.

Así que, como tuvo dificultades ahí, creemos que puede haber complicaciones también en la Legislatura. Si el sistema es seguro, nos quedaremos más tranquilos, pero hasta ahora tenemos algunas dudas. El mecanismo todavía no fue probado fehacientemente en un simulacro de sesión para determinar si está funcionando bien.

Más allá de eso, destaco la disposición que han tenido las autoridades y el personal de la Cámara de Diputados, que han trabajado fuertemente en estos días para tratar de ponerlo a punto.

—Siendo parte de Juntos por el Cambio, ¿cómo ve esta relación que tiene el jefe de Gobierno porteño con el Presidente? De hecho, usted y “Paco” Durañona presentaron juntos un proyecto de ley.

—Veo muy bien el vínculo de Alberto Fernández con Horacio Rodríguez Larreta, como también veo bien el trabajo que viene haciendo con otros gobernadores e intendentes, no solamente oficialistas sino de la oposición. Creo que ése es el camino y el Presidente ha sido muy claro en el planteo de trabajar todos juntos.

En general, creo que ha sido bastante coherente con lo que ha dicho y lo que ha implementado. Por eso, en la Legislatura hemos trabajado en conjunto con diputados y con senadores de otros espacios políticos porque para enfrentar la pandemia no hay divisiones políticas.

Por esta razón es que con “Paco” Durañona y Vedia trabajamos juntos un proyecto.

—¿De qué se trata el proyecto que presentaron con Durañona?

—Preocupados por el aumento de precios y viendo que ciertos sectores, aprovechándose de la cuarentena, fijaban precios mucho más altos que los precios máximos (aprovechando que la gente no puede recorrer para comparar precios), nos parecía que había que establecer una normativa en la Provincia de Buenos Aires para que los intendentes, que son los que mejor pueden controlar estas cuestiones por la cercanía, puedan inspeccionar todo lo que tiene que ver con la aplicación de los programas de precios máximos y de precios cuidados.

Son todos programas que no estaban ni siquiera previstos en la letra del código de defensa del consumidor y, por lo tanto, cuando los intendentes podían hacer algún tipo de inspección y aplicaban alguna sanción, luego eran cuestionadas justamente por no estar dentro de las facultades previstas en el código.

—¿Cómo ve que desde ciertos sectores de la oposición se “desgaste” lo que hace el Gobierno?

—No veo bien apuntar al desgaste del Gobierno porque implica horadar las recomendaciones oficiales que éste hace y eso implica poner en peligro a la población, en el marco de una situación donde necesitamos que la gente cumpla con las pautas oficiales, las cuales surgen de un comité de expertos que trabajan junto al Presidente y que tienen muy claro el tema.

Cuando uno lo que hace es criticar cada medida del Gobierno y se pone en una visión muy crítica, termina horadando las decisiones que toma el mismo, en un contexto de emergencia tan grave y de excepcionalidad como el que estamos viviendo. Así que no lo veo bien. Es muy fácil pararse desde la oposición y criticar todo.

—¿Cómo ve la gestión de Axel Kicillof hasta el momento?

—Es muy difícil evaluar una gestión en este contexto. Separaría la gestión de Kicillof en dos etapas. En la primera etapa, hasta antes de la pandemia, veía una gestión que estaba con un grado de centralidad demasiado fuerte de parte del gobernador.

Cuando tramitamos la sanción de las leyes de emergencia y de la reforma fiscal, me pareció un error que el gobernador esté tan involucrado en las sanciones de esas leyes porque son temas de discusión del Poder Legislativo y además porque en definitiva eso también servía para preservar la figura de alguien que tiene cuatro años de gestión por delante.

Luego, en lo que respecta a la segunda etapa, en la pandemia, pienso que es un gobierno al que le ha costado más el tema de trabajar todos juntos. Si bien el gobernador ha tenido reuniones con intendentes de la oposición y con los jefes de bloque, me parece que no fue más allá de eso y me hubiera gustado que se pueda dar la posibilidad de trabajar mucho más en conjunto con la oposición.

No solamente con el funcionamiento de la legislatura, que no ha funcionado hasta este momento y debió hacerlo, porque trabajar todos juntos implica darle el lugar institucional que ocupa la oposición, que es justamente que el Poder Legislativo funcione y así poder aportar desde ese lugar, y eso no ha pasado.

Y no digo solamente el tema de las sesiones virtuales o presenciales, sino hasta incluso comparándolo con el Congreso Nacional; al intercambio con los ministros.