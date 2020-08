Descartan el regreso a las aulas en Provincia

Con alrededor de 5.000 contagios diarios de coronavirus en todo el territorio provincial, el contexto sanitario para que alumnos y docentes vuelvan a las aulas no es el mejor. De hecho, ni siquiera es el necesario.

En ese marco, como ya lo había adelantado el jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco ante la consulta de este medio en una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Gobernación, Agustina Vila se encuentra trabajando desde el área educativa en cinco protocolos para que el regreso a la presencialidad pueda hacerse efectivo cuando las condiciones sean propicias.

En medio de declaraciones desde Nación que no alientan la vuelta a clases en este momento y con un proyecto en el Senado bonaerense que busca garantizar la conectividad (ver página 4), algo indispensable para lograr objetivos educativos en tiempos de pandemia, la integrante más joven del gabinete ejecutivo provincial remarcó a la agencia Télam que, ante la irrupción de la pandemia, debieron aprender a adecuarse “a las nuevas características de trabajo con las limitaciones que la coyuntura presentó, reorganizando tareas cotidianas y aprendiendo otras rutinas que contribuyan a organizar el trabajo de los demás”.

La directora general de Cultura y Educación también señaló la complejización que el aislamiento le imprimió al trabajo docente, al subrayar que “los procesos de enseñanza y aprendizaje que se daban en el aula suponen un conjunto de rutinas, formas de observar, percibir y acompañar al estudiante que en el contexto de aislamiento cambia. La continuidad pedagógica en estos meses se pudo dar con mucho esfuerzo de docentes, estudiantes y familias que acompañan esas prácticas y rutinas nuevas”.

Vila se refirió a la exgobernadora María Eugenia Vidal, al indicar que su propuesta de reemplazar a docentes por voluntarios es imposible, y en ese sentido señaló que “este gobierno no necesita una pandemia para saber que eso no es posible ni deseable. Pensar que con voluntarios se puede reemplazar a los docentes es desconocer por completo de qué se trata la tarea docente, la formación que requiere, la importancia y la experiencia en campo que tiene”.

También indicó que solo un 5% de los alumnos bonaerenses no tiene ningún tipo de conectividad, y recalcó: “Ese 95% que sí lo tiene y que pudo estar comprendido en las estrategias de continuidad pedagógica no presenciales a partir de entornos virtuales no es un todo homogéneo. Se ven diferentes realidades: quienes tienen una computadora con conexión a wifi de forma permanente –el 50% de la matrícula– y familias donde solo hay un celular. Agregó que, ante esta heterogeneidad, “hubo un esfuerzo muy grande por parte de los docentes, los estudiantes y las familias para generar rutinas que permitieran lograr la continuidad pedagógica virtual”, en un contexto de desigualdad socioeducativa y digital preexistente que la pandemia expuso de forma más cruda.

“Cuando las condiciones sanitarias estén dadas, estaremos preparados para volver a la escuela, que es lo que todos queremos que suceda. Este no es el contexto”, expresó Vila, en plena concordancia con lo indicado por su par de Nación, Nicolás Trotta.

En CABA, los docentes no volverán a las escuelas

Tras las declaraciones del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el secretario adjunto de UTE (Unión de Trabajadores de la Educación), Guillermo Parodi, declaró: “Los docentes no vamos a volver a las escuelas”. Y manifestó que “a Rodríguez Larreta no le interesa que los chicos aprendan en las escuelas”.

“Solicitamos al principio de la cuarentena que se distribuyeran netbooks a todos los estudiantes y que se retomara el Plan Sarmiento, pero no nos hicieron caso”, indicó Parodi, que además aseguró: “Fuimos a la Justicia, el juez Gallardo nos dio la razón y le ordenó al jefe de Gobierno que entregara los dispositivos a los estudiantes. Larreta apeló el fallo. Siguen ajustando sobre la educación”.

El gremialista expresó su preocupación por los alumnos que, imposibilitados de acceder a la conectividad, deban movilizarse hasta las escuelas. “Aquellos sectores que no tengan computadoras ni conectividad, esos 5.100 chicos y chicas, van a ser obligados a movilizarse, a abandonar la cuarentena, a ir a las escuelas, a exponerse al contagio en el peor momento de la pandemia”, remarcó Parodi, quien concluyó: “Por eso nosotros rechazamos de plano esta propuesta del jefe de Gobierno”.