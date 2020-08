Evalúan la posibilidad de restringir la compra de 200 dólares por mes

El Gobierno tiene en estudio la posibilidad de restringir la compra de 200 dólares por mes, es decir el llamado “dólar ahorro”. Así lo anticipó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien indicó: “No son sumas tan importantes, pero son un problema. Son cosas que tenemos que hablar”.

“La gente compra 200 dólares por mes y eso genera una demanda muy grande de pequeños ahorristas”, dijo el Presidente en declaraciones a radio La Red, en referencia a la adquisición de ese cupo de dólares al valor oficial fijado por el Banco Central, sobre el que se aplica el 30% del impuesto “PAIS” (“Para una Argentina Inclusiva y Solidaria”).

“Es un inconveniente la compra. Son 200, más 200, más 200. Los pequeños ahorristas que compran 200 dólares son un problema”, reiteró el mandatario.

En ese sentido, trascendió que en la primera semana de agosto, para cubrir esa demanda, el Banco Central debió vender U$S 477 millones (U$S 95 millones por rueda), monto claramente mayor a los U$S 258 millones volcados al mercado en igual lapso de julio.

Al ser consultado sobre la posibilidad de restringir esa compra, Fernández dijo: “Lo vamos a ver, lo estamos estudiando”.

Ademas, señaló que “mucha gente que recibe el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) lo convierte en dólares, no para especular, sino para que no se deteriore el ingreso”.

Otras voces

Por su parte, la vicejefa de Gabinete de Ministros, Cecilia Todesca Bocco, sostuvo que, en lo que respecta al mercado cambiario, el país “va a necesitar regulaciones por un tiempo”.

En diálogo con radio Mitre, Todesca Bocco aseguró que desde el Gobierno “siempre tenemos un ojo puesto” sobre el mercado cambiario.

Para la funcionaria, “Argentina va a necesitar regulaciones tanto de la cuenta capital como del mercado cambiario por un tiempo. Cuánto, no lo sabemos, pero no va ser ni hoy ni mañana que liberemos el mercado cambiario”.

“Nosotros tenemos una fuente de dólares genuina, que es la diferencia entre lo que uno exporta y lo que importa, entre otros elementos. El saldo en cuenta corriente que uno tiene si es positivo acumula dólares”, explicó la funcionaria.

“Esos dólares los necesitamos para producir. Las empresas tienen que comprar insumos para poder producir, y necesitamos dar dólares. En algunos casos para que las empresas paguen deudas y también para girar utilidades”, enfatizó.

“Yo sé que el cepo es visto como un castigo, pero es una condición de posibilidad para la estabilidad”, añadió.

En los últimos días se registró cierta volatilidad en los denominados dólar bursátil e informal.

Eric Paniagua, economista de EPyCA Consultores, dijo que “se observó una tendencia alcista en algunos días, que responde a la espera de la presentación de un plan económico pospandemia”.

Para Paniagua, el mercado estuvo atento al “rumor” que circuló sobre la posibilidad de que el Banco Central revise el esquema de compra de U$S 200 por mes.

“En un hipotético caso que esto ocurra, esa demanda se va a volcar en cotizaciones paralelas”, consideró.