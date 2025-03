Seguridad, obras y orden urbano: Alak anunció una batería de medidas

El intendente de La Plata, Julio Alak, inauguró el 82° período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. En un discurso que duró menos de una hora, repasó el primer año de su gestión y prometió medidas. Además, habló del crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que fue arrastrada por varias cuadras en medio del robo de auto.

“Escuchaba voces que decían en la ciudad que la gestión no arranca, no empieza, pero nosotros estábamos trabajando en silencio, haciendo las tareas más difíciles, de las que no se notan”, lanzó el jefe comunal. Luego, recordó sus principales logros, como la creación del Centro Administrativo Municipal (CAM) y el Centro de Operaciones Municipal (COM); la recuperación de las plazas céntricas, la Catedral, el Paseo del Bosque y el Pasaje Dardo Rocha; la compra de patrulleros y la remodelación del sistema de cámaras de seguridad; el acuerdo por la Tasa de Capitalidad; entre otras cuestiones.

Además, denunció que “al inicio de nuestra gestión, la Municipalidad tenía un déficit mensual operativo de $1.200 millones y una deuda consolidada y flotante de $20.105 millones”. Al respecto, detalló que “en un año cancelamos la totalidad de la deuda consolidada y flotante y cerramos 2024 con un gran superávit operativo”.

Plan integral de obras

En su exposición, Alak anunció la pavimentación y mejora de 2.000 cuadras: 400 cuadras de calles y avenidas con cordón cuneta, 600 cuadras con carpeta asfáltica y 1.000 calles de tierra mejoradas. Se trata de un plan de “$100.000 millones de pesos, casi el 33% del total para el plan de obras públicas”.

También anunció el avance en la construcción de la avenida 60 en Los Hornos, la mejora de la avenida 137 y el ensanche de la avenida 7 con dársenas y carriles exclusivos.

A su vez, la Comuna mejorará el acceso por ruta 36 para que sea una alternativa viable al ingreso por avenida 44, y agregó que “este mes finalizará la bajada de la autopista”. “Quedará conectada con ruta 2 a través de la avenida 520”, destacó Alak e hizo énfasis en la importancia en cuanto a conectividad y circulación vial.

Por otro lado, el jefe comunal también precisó sobre obras hidráulicas: comenzarán los trabajos junto al gobierno provincial en el puente de la avenida 520 sobre el arroyo El Gato y la obra hidráulica del arroyo Regimiento. Además, se trabajará en la construcción de derivadores en la cuenca del arroyo Maldonado y el arroyo El Gato, que ayudarán a mitigar inundaciones en barrios como Tolosa y Villa Elvira.

En materia de tránsito, el jefe comunal adelantó que se modernizarán 200 nuevos controladores semafóricos inteligentes que reemplazarán a los mecánicos para ampliar la onda verde y reducir los tiempos de viaje en avenidas clave. La intención es poner onda verde en 7, 66, en Centenario, Belgrano y otras avenidas de la ciudad.

Seguridad

“Los conmocionantes crímenes de la pequeña Kim Gómez y el joven Mateo Yagame nos producen un profundo dolor que nos compromete cada vez más a poner todo nuestro esfuerzo institucional y personal para fortalecer la seguridad de nuestros vecinos”, expresó Alak, al mismo tiempo que añadió: “Si bien los gobiernos municipales son auxiliares del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad, seguiremos invirtiendo, como nunca, en equipamiento para la prevención y esclarecimiento del delito”.

En ese sentido, el intendente indicó sobre su primer año de gestión: “Compramos 100, reparamos 10 y pasamos a contar con 118, con una inversión de $3.800 millones de pesos”. “Además, pusimos en funcionamiento las cámaras que estaban desactivadas y en las próximas semanas licitaremos la compra de 1.200 cámaras nuevas, dotadas de tecnología analítica de última generación con inteligencia artificial”, anunció el jefe comunal.

También destacó que “crearemos un anillo digital compuesto por 100 dispositivos que controlarán el acceso a la ciudad y la circulación por las principales vías del partido”.