El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se expresó sobre la oposición al indicar que “hoy en día el principal partido de la oposición es un grupo de medios. No me parece mal que hagan política, pero que lo digan”.

Bianco fustigó a los opositores y disparó: “Están haciendo política con la pandemia. Macri y Vidal van a buscar votos en pandemia, nosotros a salvar vidas”.

“Si hacemos el repaso, nadie puede decir que la cuarentena no tuvo sentido” reflexionó y concluyó diciendo “los médicos en España atendían con bolsas de residuos, a nosotros no nos faltó ni un camisolín. Decían que iban a faltar respiradores y camas y por ahora no pasó”.