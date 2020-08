“Respetamos los derechos a manifestarse, pero con distanciamiento”

Tras compartir el anuncio con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la convocatoria que dirigentes de su mismo espacio político están haciendo para el lunes próximo: “Respecto a la convocatoria, primero quiero aclarar que no hay ninguna convocatoria partidaria de ningún tipo, podrá haber alguna persona a título individual, pero no hay ninguna convocatoria partidaria”.

El intendente de la Ciudad no aprobó el llamado a ganar las calles, pero tampoco lo desalentó, y al respecto indicó que “nosotros obviamente entendemos la situación y la incertidumbre que generan estos meses de aislamiento. También por supuesto en la ciudad respetamos los derechos a manifestarse, pero en este momento en particular pedimos máximo cuidado con el distanciamiento. Así como lo planteamos para cualquier actividad que se realice al aire libre, máximo cuidado con el distanciamiento. No hay ninguna adhesión a título partidario”.

Si bien la prohibición a manifestarse hubiera sido inconstitucional, un llamado a la cordura por parte de quienes alientan las medidas que él, junto al Presidente y el gobernador promueven cada 15 días, hubiese sido lo más lógico.