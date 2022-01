Despejan los rumores de conflicto entre Manzur y el Presidente

El vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, destacó este lunes el desempeño del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y su relación con el presidente Alberto Fernández, a la que consideró “muy buena”, luego de que trascienda que ambos se llevan mal y que el tucumano podría renunciar.

Neme remarcó que uno de los desafíos trascendentales que tiene Manzur es “trabajar las partidas presupuestarias con todos los ministros luego de que la oposición haya dejado al Gobierno nacional sin presupuesto”.

“El objetivo central es que ningún proyecto de inversión se quede sin ejecutar, ya que cada peso que no se gasta en el sector público son salarios que no se pagan, es actividad económica que no colabora para superar la crisis que tenemos”, afirmó Neme, quien sostuvo que el Gobierno pretende cerrar el acuerdo con el FMI, aunque “hay algunas variables” que no se quieren “resignar, que tienen que ver con sostener una política de crecimiento”.