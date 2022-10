D’Onofrio llamó a que “la grieta” no haga caer la Ley de Alcohol Cero

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, pidió paciencia y “no tironear ni apurar nada” para que la Legislatura bonaerense pueda llegar a un consenso y aprobar el proyecto oficial de Ley de Alcohol Cero, que impulsa su cartera y que busca reducir las muertes en las rutas bonaerenses a través de la limitación estricta del consumo de alcohol en los conductores.

La iniciativa, a la que ya se adelantaron varios municipios con sus propias ordenanzas, quedó fuera del temario en la última sesión del Senado bonaerense, lo que hizo temer que una falta de acuerdo entre los legisladores impida su aprobación. Sin embargo, D’Onofrio dijo que el consenso está virtualmente garantizado y que solo hay que “darle tiempo” al proyecto para que se trate y apruebe.

“Yo quiero ser muy cauto y muy claro. Está prácticamente consensuado con todas las áreas políticas del Senado. Hay que darles tiempo para que trabajen y lleguen a construir los consensos. No hay que tironear ni apurar nada porque si esta ley la hacemos caer en la grieta sería un paso atrás”, dijo el ministro.

Durante su participación en un acto en Mar de Ajó, en el que se presentó el programa Licencia Joven, D’Onofrio contó que el 40% de los accidentes que se producen en las rutas se deben al consumo de alcohol por parte de los conductores. Sin embargo, ante una consulta periodística, explicó que ese porcentaje es inferior al real porque solo se mide la alcoholemia cuando es superior al actual límite legal de medio gramo de alcohol en sangre, lo que deja afuera a los conductores que bebieron alcohol pero presentan un porcentaje menor en su sistema circulatorio. Se calcula que cada día mueren cuatro personas en la Provincia en este tipo de siniestros.

Aunque no existen muchas voces que se opongan a la idea en sí misma, la iniciativa no logra el consenso para su tratamiento por circunstancias políticas. Ya pasó por varias comisiones, con evaluación favorable, pero no logra un dictamen que le permita pasar al tratamiento en el recinto. A esto se refirió el ministro cuando pidió no dejar caer en “la grieta” al proyecto.

“Esta es una medida que salva vidas y estoy seguro de que antes de fin de año los bonaerenses vamos a tener una Ley de Alcohol Cero”, dijo D’Onofrio.

Ya hay siete provincias que tienen sus propias leyes en este sentido, y en Buenos Aires, el nivel permitido de alcohol en sangre ya es cero para los conductores profesionales, como los taxistas y choferes de colectivos y micros. El límite es de 0,5 g/l para los automovilistas particulares.

Además, varios municipios bonaerenses utilizaron sus facultades para establecer límites más estrictos en esta cuestión y, a través de ordenanzas, se adelantaron a la sanción de la ley provincial, de modo que cuentan con sus propias normas de “alcohol cero” válidas para quienes conduzcan por sus calles y rutas. En Morón, Tigre, Ezeiza, General Pueyrredón, Bragado, Moreno y General Rodríguez, los conductores no pueden tener trazas de alcohol en sangre; de lo contrario se exponen a penas y al secuestro de sus vehículos.