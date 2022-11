El concejal Raddavero recibió el título de abogado

El presidente del Concejo Deliberante de San Vicente, Paolo Raddavero, recibió el título de abogado, tras varios años de estudio en la Universidad de Lomas de Zamora. La doctora y decana María Fernanda Vázquez fue quien le entregó el diploma.

El extitular de PAMI de San Vicente se mostró muy contento por el logro conseguido y realizó un posteo en sus redes: “Hoy es uno de los días más felices de mi vida. Después de años de perseverancia y mucho sacrificio recibí el título de abogado. Tuve el inmenso honor de que me lo haya entregado nuestra decana, la Dra. María Fernanda Vázquez”, señaló.

Asimismo, agregó: “Estoy inmensamente agradecido con todos los que realizaron su aporte para que este logro sea posible. Me tomo el atrevimiento de hacer una mención especial a Damián El Rafa Sterman y a Daniela Morales, ustedes confiaron en mí y me abrieron las puertas del minimercado Amarito 24 Horas cuando nadie me tenía en consideración. Un pedazo grande de este logro es de ustedes dos”.