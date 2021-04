El diputado Pablo Carro tiene coronavirus

El diputado del Frente de Todos Pablo Carro resultó positivo en el testeo de coronavirus, según informó el propio legislador a través de la red social Twitter, en la que detalló que se encuentra aislado y que transita la enfermedad con un cuadro leve.

"Me acaban de confirmar el resultado positivo de #COVID19. Me encuentro aislado en mi casa y por el momento presento síntomas leves. La pandemia no terminó #SigamosCuidandonos", escribió Carro.

En las últimas semanas, varios legisladores contrajeron la enfermedad, entre ellos los oficialistas Vanesa Siley, Nicolás Rodriguez Saa, Carolina Gaillard, Nicolás Rodríguez Saá, Lisandro Biormolo y Mara Brawer, quienes debieron participar de la última sesión en forma virtual.

Por otro lado, la Cámara de Diputados informó que adhirió al decreto del Poder Ejecutivo de mantener el sistema de teletrabajo para los empleados públicos hasta el 9 de abril, con los cual los trabajadores del cuerpo legislativo cumplirán sus tareas con el sistema de teletrabajo.

Solo desempeñaron su tarea en forma presencial aquellos trabajadores indispensables, pero ahora lo harán con guardias mínimas.

De todas maneras, la actividad en la cámara continuará con el trabajo en comisiones que se realiza en forma virtual y para mañana está previsto que se reúna un plenario de comisiones para analizar el proyecto de etiquetado frontal en los alimentos para advertir el alto consumo en grasas y azúcares.

Además, habrá una reunión de la comisión de Salud donde expondrá la ministra de Salud, Carla Vizzotti, sobre el plan de vacunación y la situación sanitaria, ante el crecimiento de casos registrados en la última semana.