El error de la “media sanción”

El jueves por la noche se dio una situación muy particular en la Cámara alta del Congreso de la Nación, que da por tierra con un concepto muy usado, pero no por eso correcto. En el Senado se aprobó con modificaciones el Proyecto de Presupuesto 2021, que volvió a su Cámara de origen y deberá ser evaluado y quizás sancionado.

El hecho en sí no debiera ser algo extraño, y de hecho no lo es, pero da por tierra con una noción errada, que es la de la “media sanción”.

Tanto en la Constitución Nacional, en su capítulo V De la formación y sanción de las Leyes, que va del artículo 77 al 84, como en la provincial, en el capítulo VI Procedimiento para la formación de las leyes, desde el artículo 104 al 112, que informan el camino de los proyectos, no podrá encontrarse la frase “media sanción”, por lo que su uso es claramente un error.

Hasta no hace mucho, en el palco de periodistas de la Cámara baja bonaerense, Jorge Manchiola repetía hasta el cansancio a quien le preguntara si le habían dado media sanción a algún proyecto que “La Constitución de la provincia de Buenos Aires marca perfectamente en uno de sus capítulos lo que se llama El camino de la formación de las leyes qué pasa con las leyes que vienen de la Cámara de origen y luego pasan a la Cámara revisora. Una de las Cámaras aprueba. La Constitución dice que si la otra Cámara refrenda esa aprobación, sanciona”.

“Bigote”, como lo conocen en el palco de periodistas, explicaba “en ningún momento, y esto ha sido introducido, creo, por la costumbre de algún colega, se usa que cuando un proyecto de ley viene a alguna de las cámaras, esa cámara le da media sanción, porque la aprueba en una oportunidad”.

El referente legislativo bonaerense ex­plicó el tema en un video, donde cuenta que “en el año 1984, llegué a hacerle una consulta al director general legislativo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, José Mario Pascar, que era además titular de una de las mesas de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, y le pregunté: José Mario, este proyecto de Ley al que hoy la Cámara le ha dado media sanción… Entonces se levantó y me dijo: ¿Cómo es posible que un tipo que tenga los años de trabajo en un diario como el que vos estás, me diga semejante barrabasada? Agarró la Constitución y me dijo: Tomá, lee y entendé cuál es el camino de las leyes. Una Cámara aprueba y la otra sanciona. También la otra Cámara puede modificar o lo puede rechazar”.

De esta forma, Manchiola decidió enseñar a partir de un error suyo, “no se puede mediosancionar nada” dijo alguna vez y a continuación esgrimió una pregunta que bien aplicaría al proyecto del Presupuesto 2021: “Si vuelve con modificaciones y la Cámara de origen las acepta y aprueba ¿el proyecto tiene una sanción y media?”.