El Municipio realizará hisopados a cerca de 600 trabajadores de establecimientos educativos

Tal y como adelantamos en este medio, el intendente de La Plata, Julio Garro, aprovechó la apertura de sesiones del Concejo Deliberante para anunciar la puesta en marcha de un programa para hisopar a todos los docentes de los jardines municipales y “preservar su salud y la de los niños”.



Si bien no formuló demasiados detalles en el anuncio, en diálogo con diario Hoy, el secretario de Educación municipal, Martiniano Ferrer Picado, explicó: “Esta será una tarea conjunta entre la Secretaría de Salud comunal, a cargo de Enrique Rifourcat, y el área de Educación. La intención es hisopar al personal completo de los establecimientos educativos municipales”.



En ese sentido, detalló: “Son 38 establecimientos educativos los que están bajo la órbita municipal, entre los que se incluyen jardines maternales, jardines de infantes, escuelas pedagógicas que tienen jardín, primaria y secundaria y Casas del Niño, que son centros de educación no formal que complementan muchas veces las tareas”.



Cabe señalar que el hisopado alcanzará entonces a cerca de 600 personas y comenzará la próxima semana.“La intención es que todos acepten hisoparse, porque tiene que ver con el cuidado de la salud pública. Por supuesto, no se obligará a nadie; pero claramente buscamos que por seguridad se hisopen, ya que están en contacto con chicos y con sus familias. Si bien hay un distanciamiento social que se cumple y protocolos establecidos, es una manera más de llevar tranquilidad a la comunidad y a ellos mismos”, explicó Ferrer Picado



Además, contó: “El trabajo planificado con la Secretaría de Salud hace que la próxima semana estemos yendo a los diferentes establecimientos para generar los testeos con resultados inmediatos. En estos casos no podemos usar test de detección que demoren entre 24 y 48 horas, porque si no estaríamos perdiendo tiempo muy valioso. Iremos al destino donde están trabajando y allí realizaremos el control”.



Por otro lado, el funcionario comunal destacó: “En el 100 % de los establecimientos educativos municipales las clases retornaron a la presencialidad, con diferentes modalidades, por supuesto. Pero realmente estamos muy con­tentos por la tarea realizada para que se pudiera dar el regreso del ciclo lectivo de manera

presencial”.



Cabe recordar que durante su discurso de inauguración de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente había destacado: “Entregamos kits sanitarios a más de 400 escuelas públicas de la Provincia y jardines municipales... con barbijos, termómetros, máscaras de protección facial y alcohol en gel, para cuidar a los docentes, a los chicos y a todas las familias”, luego de algunos cuestionamientos por el “manejo” de los fondos destinados a educación.

La Plata es el distrito que más vacunó en la Provincia

De acuerdo a la última actualización disponible de los números del Ministerio de Salud bonaerense al 2 de marzo, de los 31 partidos más poblados de la Provincia, incluidos todos los del conurbano y los más populosos del interior, La Plata es el municipio con más vacunas aplicadas per cápita.



Si se toman los datos de población del último censo, en 2010, cuenta con 4,29 dosis aplicadas por cada 100 habitantes. En términos absolutos fueron 32.327. Allí se encuentra la sede del gobierno de Axel Kicillof y el intendente es Julio Garro, de Juntos por el Cambio.