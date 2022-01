El Oceba evalúa sanciones económicas por los cortes de luz

El titular del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (Oceba), Marcelo Juiz, informó que “hubo 60.000 usuarios que no tuvieron luz ayer, distribuidos entre Bahía Blanca, La Plata y San Nicolás”.

“El servicio está privatizado y estos cortes no pueden ocurrir”, señaló y agregó que “se trata de empresas y cooperativas que son controladas en cuanto a la calidad por nuestra empresa”, y que “la ola de calor no es motivo para realizar los cortes de energía”.

Al ser consultado sobre si existen planes de inversiones, aclaró que “estaban pero no se cumplieron”. En caso de que se repita la situación, detalló que los usuarios deben reclamar a la empresa correspondiente y también pueden llamar al 148 del Oceba para dejar el registro. “El organismo penaliza a las empresas y se les reintegra con crédito a los clientes. Además habrá algunas acciones complementarias tras analizar los cortes de energía”, advirtió Juiz, aunque aclaró que desde las propias empresas dijeron “que está garantizado el servicio para los próximos días”.

La empresa Edesur, otra vez en la polémica

Guido Lorenzino, defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires señaló que en el área donde actúa Edesur “la luz se corta siempre, haga frío o calor”. En ese marco pidió nuevamente que “de una vez por todas se ponga fin a una concesión a la que le quedan por delante 60 años, y los 30 años que transitó fueron muy malos y no hubo inversiones”.

El funcionario informó que en las últimas horas mantuvo una reunión con los secretarios de obras y servicios públicos de los municipios donde está presente Edesur y detalló: “Al escucharlos entendemos que esto no puede ser así. Por eso nosotros hemos alzado la voz. Hay que ponerle fin a algo que funciona así. La empresa tiene falta de inversión, falta de interés y le falta hacerse cargo de un servicio eléctrico que es esencial”. Agregó que “los dueños de Edesur son un grupo que se dedica a esto, por eso no entiendo por qué lo hacen mal. Ellos no se hacen cargo ni del reclamo, porque ponen una máquina y no te dan solución. Cuando el ENRE les aplica la multa no sabemos si la paga y si lo hace ¿en qué te cambia a vos que la pasaste mal 10 horas? Los contratos de concesión recién te compensan kiloWatts cuando el corte es ininterrumpido por más de 36 horas, mientras que tres o cuatro sin luz para una persona es un desastre”. En ese marco, reiteró que es necesario “revisar las cláusulas abusivas de los contratos que se hicieron en un contexto de país hace 30 o 40 años donde no había el consumo que hay ahora y el gobierno de turno tenía la decisión de privatizar todo”.

Además, Lorenzino denunció que “para Edesur es mejor poner plata en publicidad que en inversión”. “En cualquier canal de noticias monopólicas aparece el cartel de Edesur. Eso tiene que ver con una estrategia de la empresa sobre dónde pone los recursos”, añadió y desestimó que la firma cuestionada no disponga de dinero para invertir porque “tuvieron 5.000% de aumento de tarifas hace 3 ó 4 años”. Entonces preguntó: “¿Cómo puede ser que pase lo mismo con o sin plata?”.