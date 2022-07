El plenario de comisiones debatió el proyecto de ley de fomento a la Agroindustria

La Cámara de Diputados analizó hoy en plenario de comisiones el proyecto de Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial impulsado por el Poder Ejecutivo, que busca generar divisas y nuevos puestos de trabajo en la producción agropecuaria y agroindustrial de las 24 cadenas de valor del país.

El plenario fue encabezado por el presidente de la comisión de Industria, el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos), junto con el titular de la comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile (Juntos por el Cambio), que contó con la presencia del secretario de Agricultura, Matías Lestani, y de representantes del sector, así como de los referentes de la Mesa de Enlace.

El proyecto del Poder Ejecutivo apunta a lograr una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con mayor valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología (semillas, fertilizantes, genética, entre otros).

Para ese propósito, la iniciativa -en cuya redacción se trabajó a través de nueve mesas técnicas realizadas entre el Ministerio de Economía y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA)- también propone otorgar un bono de crédito fiscal computable para el impuesto a las Ganancias por las compras incrementales en fertilizantes, semillas, bioinsumos, y genética y sanidad animal.

Del plenario participaron el presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins; el director ejecutivo de la Asociación Semilleros Argentinos, Alfredo Paseyro; el presidente de Argentrigo, Miguel Cané; el director ejecutivo de Syngenta, Antonio Aracre; y los titulares de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, y de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto y Elbio Laucirica.

Al término de las exposiciones, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, exhortó a "ser capaces de poder generar una mirada estratégica", a la vez que enfatizó: "No le pidamos todo a una sola ley porque no llegaremos nunca al consenso. Le estamos pidiendo todo a una ley y eso no nos va a permitir que podamos cristalizar el consenso lo más alto que se pueda. Creo que tenemos la obligación de ser optimista. Queremos una Argentina donde los 47 millones de argentinos podamos vivir mejor", planteó.