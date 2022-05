El Presidente desde París: “Mi cabeza está puesta en resolver los problemas de los argentinos"

El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde una conferencia de prensa en la embajada argentina en Francia, en la que afirmó: “El mundo tiene que entender que no hay más espacio para guerras, y es un imperativo moral llamar a la reflexión para terminar con la muerte”.

“Se acaban de morir más de seis millones de personas por la pandemia, y debemos terminar con la muerte porque el mundo no soporta más esto”, precisó el mandatario al respecto ante periodistas argentinos en París.

“Yo presido la CELAC que es una organización de países que reúne a toda Latinoamérica y el Caribe” y, en ese marco, “hemos visto con mucha preocupación cómo han ido evolucionando los problemas en la economía y en la guerra a nivel global. Por eso le pedí al canciller que organizara estas dos reuniones centrales con el canciller Scholz y el presidente Macron para hablar de lo que está pasando con la guerra, la invasión rusa, y pedí empezar por España porque siempre es nuestra aliada estratégica en Europa”, explicó el jefe de Estado.

Y añadió: “El viaje está motivado directamente por la preocupación que nos genera la evolución del conflicto bélico que tiene consecuencias, ya no en los países que están en la contienda, sino globales que para nosotros son muy importantes. Estamos realmente muy preocupados y tenemos que hacer algo para propiciar el fin de las acciones bélicas rusas sobre Ucrania y para que las partes se sienten y encuentren un entendimiento”.

Al ser consultado por el programa económico del Gobierno nacional, el presidente explicó que “va a ayudar a desacelerar la inflación, de eso estamos seguros”, al tiempo que admitió: “Lejos estamos de estar contentos con los índices de inflación que hay hoy en la Argentina, por lo que debemos seguir trabajando en los tres pilares que son la producción, el trabajo y la distribución del ingreso”.

“Estamos creciendo mucho, generando nuevos trabajos formales, pero nos está costando mucho corregir la distribución del ingreso, y aun cuando nosotros alentamos que las paritarias resuelven ese problema y que los salarios estén por encima de la inflación, tenemos que trabajar sobre todas las causas que la generan”, añadió el jefe de Estado en ese sentido.

Sobre los aumentos previstos en las tarifas, destacó que “nunca ese incremento puede ser más alto que el aumento salarial de las personas”, y afirmó: “Esto no es una imposición del Fondo Monetario Internacional, sino que lo hacemos porque creemos que es necesario ya que es muy difícil subsidiar a los más ricos en materia energética”.

En cuanto a las versiones de una grieta interna en el Ejecutivo, señaló: "Yo no me tengo que pelear con Cristina, no me quiero pelear con Cristina, yo tengo que pelearme con Macri, con la derecha, con los causantes de la decadencia argentina. No tengo una disputa con Cristina, tengo diferencias".

“Mi cabeza está puesta en resolver los problemas de los argentinos, en acotar los daños que el contexto internacional genera” en el país, “en ayudar a los más necesitados, en sacar de la pobreza lo más rápido posible a quienes están subsumidos en ella, en generar trabajo y en aprovechar las oportunidades” que da el marco mundial, indicó el presidente, y agregó: "No estoy pensando en la reelección, sino en cómo salir de los problemas que tenemos".

Sobre el panorama electoral, dijo: "En 2023, debemos hacer lo que sea necesario para ganar y garantizar que el macrismo y la derecha no vuelvan a sumirnos en el mundo espantoso en el que nos sumió".

El jefe de Estado se encuentra desde esta mañana en Francia, donde visitó la Universidad de La Sorbona, se reunió con el Consejo Académico de esa institución y recibió una condecoración de parte del rector, Cristophe Kerrero. En tanto, mañana mantendrá un encuentro con su par, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

Gira europea

En el marco de su gira europea, el presidente ya visitó España, donde mantuvo sendos encuentros con su par, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI, y Alemania, país en el que se reunió con el canciller federal, Olaf Scholz, junto a quien brindó además una declaración a la prensa.

Acompaña al jefe de Estado una comitiva oficial conformada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti; los secretarios general de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; y la jefa de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Luciana Tito.