El Senado aprobó la Boleta Única de Papel

Con 39 votos afirmativos y 30 negativos, el Senado aprobó la boleta única en papel. La iniciativa recibió una serie de modificaciones por lo que deberá volver a la Cámara de Diputados.De esta manera, la reforma electoral podrá ser implementada en las elecciones que se llevarán a cabo el 2025.

En su exposición, Edgardo Kueider, senador de Unidad Federal, señaló que el objetivo es “fortalecer el sistema democrático y no solamente pensar en la conveniencia particular de un candidato o sector político”. Asimismo, afirmó que es un “acontecimiento histórico que no hay que dejar pasar”. "La boleta única hace un aporte importante para fortalecer el sistema democrático porque garantiza que en el cuarto oscuro esté presente toda la oferta electoral”, agregó el entrerriano.

Por su parte, el senador de Unión por la Patria, Pablo Bensusán, se mostró en contra de la BUP al considerar que se trata de una "reforma que requiere un acuerdo amplio".

El proyecto se había dictaminado en enero, pero quedó sin posibilidades de tratarse en sesiones extraordinarias por no reunir los votos suficientes. El gobierno acordó algunas modificaciones con la oposición dialoguista y esto permitió su tratamiento.