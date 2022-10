Luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de La Plata (TOF2) resolviera este martes sobreseer a Juan Pablo “Pata” Medina en la causa abierta por la Gestapo antisindical macrista, que lo acusaba de “asociación ilícita” para perseguirlo políticamente por dirigir la seccional La Plata de la Uocra (ver página 3), junto a los trabajadores de la construcción el dirigente celebró este fallo tan esperado y allí adelantó que quiere volver a recuperar el sindicato.

“Hay muchos que se pensaron que el Pata Medina no iba a volver más. Hay muchos que se pensaron que iba a seguir esta causa y no iba a terminar”, comenzó.

En medio de su discurso, les recordó a los trabajadores que no era conveniente movilizar porque era una manera de presionar a la Justicia. “Si movilizábamos la vez pasada era como una presión a los jueces. El tiempo me dio la razón”, expresó y añadió que a él no le asustó estar preso porque siempre “tuve por causa y principio defender los derechos de los trabajadores”.

Medina recordó que lo “quisieron vencer” metiendo presa a su esposa, a su hijo, el “Puli” Medina, a su cuñado David y al resto de sus compañeros. “Se la bancaron y hoy más que nunca les puedo decir que me hicieron más fuerte”, señaló.

“Me quisieron vencer y no pudieron”, dijo y disparó duro contra la gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. “Los que estuvieron en la Gestapo antisindical tienen que ir presos”, proclamó.

“Hoy más que nunca tenemos que estar unidos”, aconsejó a los trabajadores de la construcción allí presentes y advirtió “al dictador de Macri le quiero demostrar que voy a estar de nuevo en el balcón”.

El sindicalista también hizo referencia a otros casos de persecución política, como los de Lula y Cristina.

“Lula salió de la cárcel y ya ganó la primera vuelta”, dijo y continuó: “Los trabajadores tenemos la obligación de respaldar a Cristina que es la única que defiende al movimiento obrero”.

En diálogo exclusivo con diario Hoy y la Red 92, Medina aseguró que fue acusado en “una causa armada, donde se decía que tenía una Ferrari, un yate, un helicóptero, un avión, 20 autos de alta gama”. “¿A dónde está todo eso? Todas mentiras”.

Armella, la GestaPRO, medios y Macri

El “Pata” Medina les dijo ayer “a los que hicieron causas injustas” que “al dictador de (el juez Luis) Armella le van a hacer un juicio, le van a sacar el cargo y tiene riesgo de también ir preso”. Asimismo, marcó que tampoco se va a quedar “con las manos cruzadas”. “Todos los que estuvieron en la Gestapo antisindical también tienen que ir presos”, pidió.

Además, le confesó a este medio que “los jueces, lamentablemente, no tienen la Justicia con la balanza bien”. Y pidió que haya justicia, pero “pareja para todo el mundo, tanto para los pobres como para los ricos

y no que los jueces sean comprados por las multinacionales como lo son comprados los medios”. “TN, Canal Trece, Canal Once, Canal 2, todos me difamaron. Ahora yo los quiero mirar y que me lo digan en la cara, como quiero mirar a muchos políticos”, esgrimió y agregó: “Quiero mirar a muchos dirigentes traidores que estaban abajo del escritorio cuando asumió Macri porque le tenían miedo”.

Medina resaltó que él fue el único que, estando preso, le inició una demanda judicial al presidente en ejercicio en ese momento, Mauricio Macri, y a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, también de ese momento, Maria Eugenia Vidal.

“Estando preso, corriendo riesgo de que me pase cualquier cosa en la cárcel, pero a mí no me interesaba. Porque hay personas que están dispuestas a morir por las causas y los principios”, declaró.

El respaldo a Lula y a Cristina

En diálogo con los trabajadores que lo acompañaron, Medina pidió militar gremial y políticamente y habló de las elecciones en Brasil y del apoyo a Lula Da Silva y a Cristina Kirchner.

“Ustedes vieron lo que le pasó al compañero Lula en Brasil. Lo metieron preso para que no sea nuevamente presidente. Salió de la cárcel y ya ganó la primera vuelta. Y no tengo dudas de que a fin de mes va a ser presidente”, señaló el “Pata”.

Luego, remarcó que en la Argentina hay “una sola persona, que es una mujer que tiene ovarios, a la que también le hicieron un montón de causas injustas”. “Cristina seguramente va a vencer todo eso”, subrayó.

“Si el año que viene Cristina se postula como candidata a presidente, nosotros los trabajadores tenemos la obligación de respaldar a esa mujer que es la única garantía que tiene el movimiento obrero”, concluyó.

Su vuelta a la Uocra

Al finalizar su discurso, el “Pata” Medina llamó a los trabajadores a marchar a la sede de la Uocra La Plata, ubicada en 44 entre 4 y 5, para “subir nuevamente en el balcón”.

Además, en diálogo con diario Hoy y la Red 92 confirmó que reclamará que le devuelvan su cargo.

“Lo primero que voy a pedir es que me devuelvan el cargo para asumir como secretario general. Porque si no van a quedar como antidemocráticos”, dijo.

Al preguntarle si volvería a militar, tras la cancelación de su prohibición de tener actividad gremial, Medina afirmó: “¡Pero por supuesto!” y fue inmediatamente aclamado con una gran arenga por parte de los trabajadores.