Empresas de micros advierten por posibles despidos

Ante la falta de respuesta por parte del gobierno de Javier Milei, las empresas privadas de micros que operan en la Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alertaron que, a días de tener que pagar salarios con los aumentos acordados con la Unión Tranviaria Automotor (UTA), los fondos no son suficientes. Por ende, analizan la posibilidad de despedir trabajadores.

Días atrás, las negociaciones paritarias se destrabaron con la promesa por parte del Ejecutivo nacional que ayudarían con el presupuesto adicional que requiere el incremento salarial, ya se con el permiso de una suba del boleto o con mayores subsidios. Sin embargo, aún no hubo respuestas, y el tiempo corre.

Ante este panorama, desde las empresas evalúan seguir reduciendo servicios o avanzar con despidos. El cálculo que hacen es que faltan un 30% de los recursos para cubrir el aumento de sueldos y de costos que desde junio no tiene actualización.

“Hay un juego de restricciones: no manejamos las tarifas, no manejamos los subsidios y cumplimos paritarias. La mitad del costo de una empresa es la mano de obra y además estamos obligados a brindar un servicio”, explicó el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro. Desde la Secretaría de Transporte aseguran que no hay previstas reuniones. La semana próxima será decisiva.