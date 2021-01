Durante la mañana de este jueves, se llevan a cabo distintos reclamos en el Hospital Rivadavia donde los trabajadores de la salud expresan su enojo para con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, donde no ha invertido lo suficiente para satisfacer las necesidades de enfermeros y médicos que trabajan día y noche sin cumplirse las condiciones necesarias.

En diálogo con Gabriel Rosenstein, médico del Hospital Tornú, afirmó: "Estamos agotados, extenuados. Sin las licencias ordinarias del 2019 y a punto de quedarnos sin licencias en 2020".

Además, destacó que la pérdida del poder adquisitivo los ha llevado a tener grandes dificultades para sobrevivir: "Nos dieron un aumento salarial que los lleva a tener una pérdida del poder adquisitivo del 60%".

Respecto a las condiciones en las que trabajan, aseguró que hace falta una inversión importante en recursos humanos, sobre todo en enfermería.

"En la ciudad de la meritocracia se deja a los licenciados en enfermería fuera de la carrera profesional. En estas condiciones la salud no aguanta. Necesitamos que se incorporen más recursos humanos, que se mejoren las condiciones de vacunación".

Sobre la vuelta a las clases presenciales, agregó que para volver a esa modalidad es necesario tener un gran porcentaje de la población vacunada, pero a su vez no existen datos para saber cuál es el porcentaje que se vacunó.

"No está disponible esa información porque no la tienen, porque han decidido no usar los colegios para vacunar. No saben nada", aseguró.

Por último, en un pedido desesperado, arremetió: "Hemos hecho marchas, paro de 36 horas, hemos cortado calles, nos han ofrecido una mejora del 15% pero quedan afuera los médicos de planta y los residentes, entre otros. Si no se invierte en salud, ésta no va a aguantar", cerró.