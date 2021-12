Enojo en la protesta por la liberación de Milagro Sala debido al accionar de la Policía de la Ciudad

Esta tarde, organizaciones sociales concentraron frente a Tribunales en reclamo de la liberación de Milagro Sala. En ese marco, hubo malestar debido a la presencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ya que los manifestantes argumentaron que estaban en una actitud "provocadora".

Diario Hoy dialogó con Coco Garfagnini, referente del movimiento Tupac Amaru. "Seis años se cumplen, vamos a hacer un acampe, una vigilia, la Policía está provocando permanentemente, la verdad es que no tiene nada que ver. Estoy muy enojado. Es una vergüenza", señaló.

"Lo que le pedimos al Presidente es que ejerza el poder que le dio el pueblo con el voto de 2019 y restablezca la democracia plena en la Argentina. No hay democracia con presos políticos. Me parece bien que hable con Milagro, que sea un tipo sensible, pero lo que se necesita también es que resuelva las cosas que tiene que resolver", concluyó.

También estuvo presente el dirigente Fernando Esteche, quien expresó: "Son grupos operativos de captura a militantes. Nos encolumnamos para plantear una vigilia para que la Corte Suprema trate el tema de Milagros, y nos encontramos con la Policía pretendiendo secuestrar las mochilas de los compañeros, una cosa totalmente ilegal. El mismo jefe de la Policía de la Ciudad dijo que tenían la decisión política de no dejarnos acampar, y elegimos eludir esa provocación. Son hombres armados disfrazados de hombres de la ley".

Por último, destacó: "Nos vamos a quedar en la vigilia, tenemos derecho a la protesta porque venimos a reclamar por la libertad de nuestra compañera".