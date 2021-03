La titular del área de ­Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, analizó la situación ­laboral en medio de la pandemia y afirmó que “este año tiene que ser de recuperación del salario real”.

En declaraciones radiales, la integrante del gabinete provincial aseguró que “se debe poder ­redondear un número que ­permita equiparar precios y ­sueldos”.



Al mismo tiempo, Ruiz Malec consideró: “Venimos bien ­porque a fin de año la cuestión del empleo ­terminó un poquito mejor de lo esperado. Esperamos ahora un año de crecimiento del salario real y, con la obra pública, poder recuperar los puestos de trabajo formales”.



También puntualizó que “las ­medidas que se tomaron, como los ATP, funcionaron para contener la caída del empleo en el sector formal”. Y agregó: “En el sector informal no fue lo mismo porque la gente no podía ejercer su actividad”.



Asimismo, la titular de la cartera laboral recordó que “en los cuatro años del gobierno anterior se perdió mucho salario real, más de 25 ­puntos por ejemplo en el ­sector público, entonces no solo está erosionada la calidad de vida, sino la capacidad de compra”.



Que no se transforme en una carrera

Ruiz Malec señaló que “lo que tampoco queremos es que se transforme en un carrera entre el aumento de precios y el salario, sino redondear un número y que los precios vayan en función de ese valor”. A continuación, la ministra de Trabajo bonaerense manifestó: “Las pymes saben que necesitan del mercado interno y las empresas importadoras tienen que saber que los trabajadores compran acá”.