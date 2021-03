Estela De Carlotto: "Es una fecha nefasta que hay que recordarla en toda su dimensión"

Durante la mañana de este martes, Estela De Carlotto habló, antes de ingresar al Museo del Bicentenario, ubicado en Casa Rosada, para el homenaje por los 45 años de lucha en defensa de los derechos humanos.

Allí comenzó diciendo que es una "fecha nefasta que hay que recordarla en toda su dimensión". Además agregó al importancia de seguir buscando a los 300 nietos que todavía quedan por encontrar.

A su vez, destacó el acompañamiento por parte del gobierno que les hace "mucho bien" a todas las madres y abuelas que siguen incesantemente en la búsqueda de los hijos y nietos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

"Para las abuelas el mejor premio es encontrar un nieto", afirmó Estela, que luego agregó que mañana será un día difícil. Sobre el Presidente dijo: "Yo a Alberto lo quiero mucho, hace más de lo que tiene que hacer".

Por otra parte, también recordó lo que pasó en la manifestación del macrismo, el pasado 28 de febrero donde aparecieron las bolsas de cadáveres con su nombre: "La bolsa con mi nombre fue el símbolo de la pobrezade alma que tienen algunas personas", remarcó.

También, ante los dichos de la oposición sobre el privilegio de los vacunados, Carlotto arremetió: "Ya me dieron la segunda dosis en tiempo y forma. Todos estos que se había creido que había un privilegio fue mentira. Yo me anoté en diciembre y no me llamó nadie, me llamó el que me tenía que llamar para que vaya a vacunarme".