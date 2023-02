Estela Díaz dijo que la opinión de Pichetto está “fuera de lugar”

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, consideró ayer “profundamente discriminadora, prejuiciosa y fuera de lugar” la opinión del macrista Miguel Ángel Pichetto sobre Ayelén Mazzina, a cargo de la cartera nacional encargada de políticas de género.

Díaz juzgó que Pichetto, quien ayer ­ratificó sus cuestionamientos a la orientación sexual de Mazzina, “agregó tuits para supuestamente aclarar y agravó” la ­polémica.

La ministra bonaerense valoró como “importante” que el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) haya convocado al excompañero de fórmula de Mauricio Macri para analizar lo ocurrido.

“Yo seré dinosaurio, pero no me arrepiento, ni le echo la culpa a nadie, me hago cargo de lo que digo”, insistió ayer Pichetto en una entrevista.

Días atrás, el exsenador había dicho que la cartera que encabeza Mazzina “está en manos de una chica que es lesbiana” y agregó: “Si es Ministerio de la Mujer, podrían haber puesto a una mujer”.

“Es como el dicho, no aclares que oscurece”, continuó Díaz, y agregó que Pichetto tuvo una opinión “profundamente discriminadora, prejuiciosa y fuera de lugar”.

Además, consideró que las declaraciones del funcionario responden a “una estrategia de instalación en el espacio público”.

“Hay un sector de la derecha que está viendo cómo se corre cada vez más la agenda a la derecha, entonces parece que (el diputado de La Libertad Avanza) Javier Milei le fija el libreto de lo que dice”, analizó la ministra bonaerense.