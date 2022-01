"Esto lo armaron como terrorismo de Estado para desaparecer al movimiento obrero"

Luego de que se diera a conocer la nueva resolución del Ministerio Público Fiscal respecto a la causa que investiga la mesa judicial macrista, en la cual se imputó a María Eugenia Vidal y Julio Garro, entre otros miembros que se encontraban en el famoso video, el ingeniero Marcelo Balcedo habló en el programa GPS, conducido por Rolando Graña en el canal de noticias A24.

“Esto arranca en el año 2016, mucho antes de lo que la gente se imagina. Arrancó en 2016 en un ataque directo a todos los sindicatos de la provincia de Buenos Aires”, comenzó diciendo. “En el año 2016 Vidal pretende cerrar una paritaria en la baja con el burro que tenía de ministro de Trabajo a través de mail. Ni siquiera citando una mesa paritaria. Entonces, como ni nosotros ni ATE cerramos el acuerdo, porque mantenemos el 51% de los trabajadores estatales de la provincia, Vidal, Finocchiaro y Villegas nos trataron de que éramos todos unos revoltosos y unos agresivos”, agregó.

A consecuencia de eso, el ingeniero Balcedo expresó: “Metimos una medida cautelar y el juez hizo que retrocediera toda la paritaria y se tuvieron que sentar con nosotros. Yo no me olvido más esa reunión. Yo le tuve que decir a Villegas si había estudiado derecho por correspondencia porque realmente a una bestia peluda se le puede ocurrir hacer lo que había hecho él”.

“Como nosotros no accedimos a ese aumento a la baja, fuimos al paro. En aquel momento, Soeme creía que el paro era en el lugar de trabajo, nosotros no faltamos al trabajo, con lo cual no te pueden descontar el sueldo, es un derecho constitucional. Sin embargo, Finocchiaro, ese maligno, le descontó a todos los afiliados del sindicato del Soeme el sueldo entero. Obviamente, metimos rápidamente otra medida cautelar, en 48 horas les devolvieron el sueldo pero eso le costó la vida a una compañera mía, Yolanda Mercedes”, continuó.

“Vidal es una mentirosa, es una burra y es una mentirosa, es una falsa. A tal punto que siguieron con eso y como no me pudieron doblegar, en agosto de 2016, nos quedamos solos los de Soeme”, sostuvo el ingeniero.

“Nos dejaron todos los sindicatos, se achicaron. Solos nos quedamos. Me dijeron: ‘mirá, lamentablemente nosotros no podemos seguir’. Agosto de 2016, seguimos peleando y ellos, los de la provincia de Buenos Aires, achicaron, arrugaron. Ahí conseguí un aumento histórico para los trabajadores que fue fundamental. La cláusula gatillo, que automáticamente se reajustaba el aumento con el costo de la vida”, siguió.

A fines de 2017, el ingeniero Balcedo fue amenazado por Villegas y Vidal porque “ellos no querían hacer la cláusula gatillo porque ellos querían poner los sueldos a la baja”. En audios, que fueron grabados, lo amenazaron asegurando que lo iban a mandar preso.

“Cuando me mandaron preso a mí, arrugaron todos. Yo le agradezco de corazón lo que hizo el otro día la CGT porque lo respeto mucho a Pablo Moyano, que es un verdadero peleador. Pero haberlo visto a Hugo Yasky y Baradel, que no se preocuparon de nosotros para nada. No por mí, sino por los otros nueve compañeros que siguen presos. Hoy día, hay 9 dirigentes sindicales presos. Ni siquiera le llevaron chupetín a los hijos de esos compañeros y ahora le van a mandar una cartita a la OIT, como si mandar la cartita sirviera para algo”, dijo.

Balcedo, víctima de la persecución macrista, explicó que ni siquiera está procesado y que al menos a Pepín Rodríguez Simón le dieron la oportunidad de volver a Argentina para declarar pero que a él no. “Junto con Clarín, Nación e Infobae, que son las tres herramientas mediáticas que utilizaron, armaron este circo conmigo y con un montón de compañeros porque no podían justificar sino lo que estaban haciendo”, sostuvo.

“Esto fue un plan sistemático, no es una asociación ilícita. Lo empezaron armando en el 2016 como terrorismo de estado para hacer desaparecer el movimiento obrero. Porque era el único escollo que tenían para hacer lo que querían hacer con el país”, expresó.

“Villegas me dijo: ‘por favor, aceptá este acuerdo”. Yo le decía que no lo podía aceptar si no había cláusula de ajuste porque significaba que iba a cagar a la gente y le iba a mandar el sueldo a la baja. Me dijo, ‘Marcelo la mano viene pesada, si no aceptás se van a ir en contra tuya’. Y después me lo repitió Vidal, me llamó y me dijo: ‘no tenés alternativa’".

"Vidal y Villegas son marionetas, el que estaba detrás de toda esta organización era Macri, con la ayuda de Bullrich, de Triaca, Ritondo, de la gente de la AFI”, aseguró.