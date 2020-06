Etchevarren echó a Echarren

El intendente de Castelli fue obligado por la fuerza policial a volver a su municipio, sin poder ingresar a Dolores para ver a su hijo recién nacido. El hecho ocurrió cuando Francisco Echarren, jefe comunal de Castelli, acudía a Dolores para llevarle unas latas de leche a su hijo recién nacido, pero se quedó sin poder entrar al municipio por orden de Camilo Etcharren, su par de la Quinta Sección Electoral.

“Recién fui a Dolores a llevarle la leche a Florentino, que nació a las 11 de la mañana, no toma la teta y tenía hambre. La mamá me llamó para que le lleve la leche, pero a la entrada me paró la Policía y me dijo que por orden del intendente Camilo Etchevarren, el intendente de Castelli no puede entrar a la ciudad de Dolores por más que le vaya a llevar leche a su hijo recién nacido” comenzó el relato, en un audio que se viralizó.

El intendente del Frente de Todos continuó contando que “para mi sorpresa, me llamó gente de la Policía de Dolores para decirme que el intendente ha hecho un despliegue alrededor del Sanatorio Regional y que mandó a revisar los baúles en la entrada para ver si yo pretendía entrar a Dolores en un baúl”.

El asombro continuó al indicar que “no me deja de sorprender este tipo. Yo no entiendo cómo Dolores, que es un ciudad administrativa, que tiene cierto vuelo intelectual en la región, que es sede judicial, elige a este matón como intendente” y agregó “yo estoy en mi casa. Que me sigan esperando y que sigan revisando baúles y que rodeen el sanatorio a ver si yo voy”.

“La pandemia puede sacar lo mejor de las personas o lo peor, lo más miserable. No me quejo, porque sé que esto lo ha sufrido un montón de gente, que producto de este loco tiene que pasar por estas cuestiones, pero no deja de sorprender la miseria de algunos” reflexionó Echarren.

Desde Dolores no niegan el hecho, pero indican que la decisión no está dirigida al alcalde de la vecina localidad, sino a cualquiera que quiera ingresar sin ser residente del “primer pueblo patrio”.