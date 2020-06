“Majul formaba parte de una banda de delincuentes dedicados a desprestigiar opositores y llevarlos a la cárcel”

Luego de que la audiencia se pospusiera para el lunes y Majul se fuera sin hacer declaraciones, el abogado de Hugo y Pablo Moyano, Daniel Llermanos, disparó contra Luis Majul, a quien acusó de “delincuente funcional al poder”.

“Cuando él empezó a pegarme a mí y a Moyano, a veces juntos, a veces de forma separada; o a criticar cualquier cosa o a maltratarme, yo lo llamé y le dejé mensajes que él me contestaba al aire: No lo voy a invitar doctor, porque yo no tengo nada que hablar con usted. Pero yo lo que le pedía con total corrección era el derecho a réplica” comenzó el letrado.

El abogado no escatimó en adjetivos para describir la relación del periodista con el poder y al respecto indicó que “así como Macri era el emblema de la inteligencia ilegal, Majul va a quedar como el emblema del periodismo del lowfare, del periodista funcional a la guerra política a través de la Justicia. Porque la función que cumplía era primero generar el desprestigio de la persona que el gobierno quería encarcelar.

Una vez causado este desprestigio, comenzaba la presión sobre los jueces diciendo: Por qué no hacen nada con este delincuente o tengo que pensar mal, y presionaba, y presionaba, generando escraches en la persona, deshonor, que lo despidan, que no lo contraten… Muchas personas perdieron su trabajo por las barbaridades que decía este hombre”.

Llermanos no se guardó nada al describir el tendal que desde su punto de vista dejó el actuar del comunicador al puntualizar que “es un tipo que ha causado daños concretos siendo funcional a un sistema ilegal, formó parte de la banda. Es un verdadero delincuente de la inteligencia ilegal, pero con fines delictivos. No era una inteligencia curiosa, era la antesala de otro delito que es lo más grave, era instrumental a otro delito. Te cita mañana en la esquina de Pueyrredón y Corrientes y ahí hace que te secuestren”. Entonces era preparatorio de un delito y ha actuado como un verdadero delincuente”.

El defensor de los Moyano cuestionó la honorabilidad y la buena fe de Majul al remarcar que “encima aparecía como titular de la cruzada moral, rodeado de Carrió, Ocaña y personas que en ese momento gozaban de la mayor credibilidad pública. Pero este pestilente decía descubrir en los parques las conversaciones, decía ser un investigador personal y en realidad cobraba fortunas. Llegaron a pagar dos millones por minuto por algunas propagandas televisivas para la televisión pública pagadas por Lombardi. Pero este tipo nos sacó la guita para cometer delitos. Decir que era el abanderado de la prensa oficialista es hacerle un favor. Este hombre formaba parte de una banda de delincuentes dedicados a desprestigiar opositores y llevarlos a la cárcel”.

“Majul se mostraba como la pureza que miraba y cuidaba la sociedad. Me consta, ha cobrado para denostar a varios, porque era parte de la operatoria. No era un cuerpo orgánico del Ministerio de Seguridad, pero él colaboraba para encubrir el crimen de Maldonado, ahora lo de Vicentin. Pero esas son cuestiones en las que cada uno dice lo que quiere, lo terrible es formar parte de una banda que trabaja ilegalmente para encarcelar a personas con pruebas truchas” concluyó Llermanos.

Finalmente, el profesional de las leyes también realizó un reclamo al Gobierno actual al indicar que “me cuesta entender que a 7 meses de reinstalada la democracia (sic) me sorprende que un tipo como Conte Grand siga en el cargo de procurador. Esto le quita jerarquía al Gobierno. Me sorprende que Scalera siga siendo fiscal, me sorprende que Carzogoglio no haya vuelto a ser juez. Estas son las críticas que tengo para hacerle a este Gobierno”.