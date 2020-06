Rozanski aseguró que en el macrismo “hubo un manejo ilegal” del Consejo de la Magistratura

21 de octubre de 2016. Acorralado por el Consejo de la Magistratura, que estaba a punto de iniciarle juicio político, el expresidente del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, Carlos Rozanski, anunció su renuncia afirmando que se iba “para jubilarse” a partir del 1° de noviembre de ese año. Rozanski fue uno de los jueces que condenaron a Miguel Etchecolatz, a Christian von Wernich y a Jaime Lamont Smart por violaciones a los derechos humanos.

El exjuez estaba acusado ante el Consejo de la Magistratura, entre otras cosas, por supuesto “maltrato laboral” contra su personal, a partir de una denuncia de Julio Piumato, jefe de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

Tiempo después, el exjuez federal denunció que fue víctima de una extorsión por parte del exministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, y del expresidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Cabral, para renunciar a su cargo.

En diálogo con diario Hoy, el exmagistrado sostuvo que se trató de una “irregularidad” y que “se produjo en una semana que viajé al exterior, previo al juicio”. Además, consideró que la reunión de Fariña y Garavano, en la que se decidió su destitución, “fue organizada por Luis Majul”.

“Nosotros habíamos negado la excarcelación, y prorrogado la prisión preventiva para hacer el juicio. Esa prisión preventiva, cuando la prorrogamos, la apelaron, pasó a la Cámara Federal de Apelación Penal, y Casación confirmó la prórroga. Con eso, no había posibilidad legal de excarcelar. Sin embargo, lo dejaron en libertad al día siguiente de que Casación Federal confirme esta prórroga. Hicieron lo que quisieron”, relató.

Rozanski consideró que la operación tuvo lugar porque “el objetivo de liberar a Fariña era que incrimine a Cristina Fernández de Kirchner y a otros exfuncionarios”. Además agregó que también participó Hugo Alconada Mon (ruta del dinero K), “ya que publicó un tweet con la noticia cuatro horas antes de que se notifique a las partes la excarcelación de Fariña, y teniendo en cuenta también que el juez (Jorge Michelli) que dictó la sentencia es el suegro de Alconada Mon”.

Manejo fraudulento

En esa línea, el exjuez sostuvo que el macrismo “operó durante los cuatro años de gestión con un mecanismo donde ya tenían en el Consejo de la Magistratura la cantidad de votos suficientes para llevar a juicio político a quien quisieran”.

“Hubo un manejo administrativo del Consejo de la Magistratura absolutamente ilegal. Este manejo estaba encabezado por Juan

Bautista Mahiques, quien era el representante de Macri en el Consejo de la Magistratura, pero también en conjunto con las autoridades del Consejo en aquel entonces”, contó el exmagistrado.

“A menudo el Consejo tenía integrantes disidentes con el manejo corrupto, pero era un porcentaje menor, con lo que siempre tenían la cantidad de votos necesarios para enjuiciar a cualquier juez. Ese era su caballito de batalla, que les habilitaba las persecuciones”, afirmó Rozanski.

Rozanski recordó la destitución del exmagistrado Eduardo Freiler: “Para hacerle el jury, necesitaban que uno de los consejeros no jure en su cargo en el horario que estaba prevista la jura, que la tenía que tomar Ricardo Lorenzetti, quien estaba en la Corte Suprema. La jura estaba prevista a una hora determinada, e hicieron un manejo para que quien tenía que jurar por Freiler no pudiera hacerlo en ese horario y que el Consejo sin ese voto pudiera llevar a cabo ese juicio político. Por supuesto, con la colaboración de la Corte que postergó la jura sin ningún tipo de justificación”.

Por último, el exmagistrado afirmó que durante la gestión de Cambiemos “hubo lawfare”, y que “para que haya lawfare, hacen falta cuatro pilares: la parte corrupta de la Justicia, los servicios de inteligencia, los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Ejecutivo, que es quien comanda todas estas operaciones”.

“Entre 2016 y 2019, el Ejecutivo estaba encabezado por Macri, mientras que en la Justicia eran Garavano y Mahiques. Entre los medios de comunicación, estaban involucrados los diarios Clarín y La Nación, y por último, la AFI corrupta de Gustavo Arribas”, concluyó.

Extorsión telefónica

Las acusaciones de Rozanski encuentran sustento en una charla telefónica filtrada del 19 de octubre de 2016, días antes del renunciamiento. El exmagistrado mantuvo diálogo con el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el exconsejero, Luis María Cabral.

En la misma, se deja ver cómo Garavano le sugirió a Rozanski acelerar el trámite de jubilación a cambio de dejar el cargo, mientras que Cabral ofreció desactivar las denuncias contra Rozanski en el Consejo de la Magistratura.

“Yo lo que les propongo para zanjar esta situación: si vos podés (Rozanski), entre hoy y mañana, acercar la renuncia, no-sotros le empezamos a dar el trámite interno y, antes de enviar a Presidencia la aceptación de la renuncia, verificamos, hablamos por teléfono, que esté protocolizada la jubilación. Si no, yo me comprometo a no mandarla a Presidencia”, indicó Garavano en los audios filtrados.

Y agregó: “Pero ya tenemos la denuncia, eso ya está en trámite y Luis ya puede decir en el Consejo que la renuncia está presentada y se está tramitando. Y en eso descomprimimos y generamos un camino de bajar las tensiones, sin ningún tipo de problemas, que genere violencia, ni tensión”.

El ofrecimiento de Garavano a Rozanski era sencillo: si renunciaba, retiraban las denuncias en su contra en el ámbito del Consejo de la Magistratura y a cambio se llevaba una abultada jubilación.