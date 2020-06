Berni, la pata corta de la mesa del Gabinete provincial

En un Gabinete provincial en el que los ministros recalcan ante cada micrófono la importancia de la coordinación de sus áreas con las correspondientes en el Gobierno de Alberto Fernández, Sergio Berni no deja de ir con los tapones de punta contra su par, Sabina Frederic.

El ministro rebelde, quien claramente desequilibra la postura de alineamiento entre calle 6 y Balcarce 50, realizó fuertes declaraciones en televisión al indicar: “No tenemos apoyo del Gobierno nacional en materia de seguridad”. Asimismo, fue a fondo al remarcar la intencionalidad que, según su parecer, existe en estas acciones, al indicar que “hay una clara voluntad de no asistirnos”.

“No tenemos apoyo de Frederic en materia de seguridad, no estoy enojado, estoy resignado”, se victimizó el funcionario provincial frente a las cámaras, y recalcó: “Lo venimos manifestando desde hace ya más de seis meses y hay claramente una voluntad de no asistirnos, sabemos que tenemos que pelearla solos. Estamos con nuestra gente a máximas revoluciones. Si no viene ayuda, seguimos adelante. Lo digo con dolor, pero no quiero mentir”.

En medio de la cuarentena y con funcionarios de Nación y Provincia trabajando al unísono, Berni insistió: “Es inviable un trabajo profundo en seguridad en la Provincia sin asistencia del Gobierno nacional”.

Sus declaraciones altisonantes no se limitaron al programa televisivo, sino que luego continuó su victimización y entronamiento al compararse nada más ni nada menos que con Manuel Belgrano en la red social del pajarito.

Allí recordó la derrota de Manuel Belgrano en la Batalla de Vilcapugio en la expedición al Alto Perú. Volvió a confrontar con el Gobierno nacional y se comparó con el creador de la Bandera, al hacerse eco de las palabras del prócer para instalar un paralelismo con su realidad: “¿Conque al fin hemos perdido después de haber peleado tanto? La victoria nos ha engañado para pasar a otras manos, pero en las nuestras aún flamea la bandera de la patria”.

Para ser claro en su mensaje en Twitter, el miembro del Gabinete provincial indicó que “si a

Belgrano le hubiesen dado los ponchos, los alimentos y las armas que necesitaba para su tropa, otro hubiera sido el resultado de la Batalla de Vilcapugio”, considerando que, así como a Belgrano, a él se lo está ignorando desde el Gobierno nacional.

Finalmente, para rematar su postura, Berni señaló: “Si, como Belgrano, tengo que vestir cordones simulando ser policías, lo voy a hacer. No sin antes decirles la verdad a los bonaerenses”.