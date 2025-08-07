El Gobierno desmantela el Instituto Sanmartiniano y echa a su presidente

El presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, Claudio Morales Gorleri, fue desplazado por decisión del Gobierno, que transformará la institución en el Museo Nacional Sanmartiniano. La medida fue comunicada por WhatsApp por la subsecretaría de Patrimonio Cultural, Liliana Barela. Aunque el INS no pudo ser disuelto por decreto, será reconvertido. Gorleri, designado en 2024 y ad honorem, se enteró de su salida en medio de una activa agenda cultural.