Fernández recibió a la mamá de Facundo

El presidente Alberto Fernández recibió este mediodía en la residencia de Olivos con Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido el 30 de abril último tras salir de su casa de la localidad de Pedro Luro, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Cristina Castro llegó ayer a la ciudad de Buenos Aires desde Pedro Luro, donde reside, y mañana participará del inicio de la autopsia a la que serán sometidos los restos hallados hace diez días en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri.

La madre del joven desaparecido ya había mantenido al menos dos conversaciones telefónicas con el mandatario, quien se puso a disposición para todo lo que necesitara.

"Hablamos dos horas, de muchas cosas, con el señor Presidente. Me voy con la misma seguridad y renuevo la confianza", afirmó Castro al salir rápidamente desde Olivos, en una declaración lograda en exclusiva por el diario Hoy.

En tanto, a las 15, Cristina Castro participó de una conferencia de prensa virtual organizada por Amnistía Internacional, en la que también estuvieron presentes, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, y Mariela Belski, directora ejecutiva de la ONG.

Al término de la misma, la madre de Facundo respondió a la prensa sobre cuáles piensa que son los motivos de la desaparición de su hijo. “Tenemos personas que tienen el corazón negro y la mente retorcida”, expresó.

“Facu es un pibe alegre. La música siempre con él, peleaba por los derechos humanos. Sabía sus derechos y creo que por eso me lo han desaparecido. Esto en democracia no debería haber pasado”, agregó.

En cuanto a los elementos encontrados, comentó que “la zapatilla sí es de mi hijo, pero nada de todo lo demás que se encontró. Algunas cosas han sido levantadas de un basural”.

Por último, se refirió de manera contundente a las comunicaciones tensas con el fiscal, especialmente en lo que respecta a la difusión de material de la autopsia que se realizará este martes a las 9. “Yo no le mandé un mensaje al fiscal, directamente lo amenacé. Se le ha escapado toda la información de la causa de mi hijo siendo que hay secreto de sumario. Han violado todos los derechos de mi hijo, de Diana y míos. `Si eso llega a salir público, yo a usted le hago juicio´, le dije. Porque nunca me habló bonito, y yo tampoco voy a hacerlo. Me pisoteó todas las veces que pudo”, manifestó Castro.