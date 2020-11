Fiscal señala que Macri y Aguad tienen responsabilidad penal en el hundimiento del ARA San Juan

El fiscal ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, consideró este lunes que el ex presidente Mauricio Macri y el ex ministro de Defensa Oscar Aguad "tienen responsabilidad" penal en el hundimiento del submarino Ara San Juan, por lo que decidió acompañar los pedidos de las querellas para que ambos ex funcionarios sean imputados e indagados.

El representante del Ministerio Público Fiscal expresó la misma sospecha sobre el ex jefe de la Armada. Marcelo Srur, al brindar una entrevista a Radio Chubut AM580, en la que además explicó que, ahora, es el tribunal de apelaciones el que "deberá resolver" sobre el planteo formulado el último viernes.

La postura de Bellver quedó plasmada en la audiencia de apelaciones que se realizó la semana pasada y duró dos jornadas, en las cuales las querellas de los familiares de los 44 tripulantes del Ara San Juan solicitaron que se agraven las calificaciones de los seis altos mandos procesados en primera instancia y que se investigue también a Macri, Aguad y Srur.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia quedó así en condiciones de resolver sobre esos planteos y los realizados por parte de las defensas, que reclamaron absoluciones, aunque, según pudo saber Télam, esa resolución no se producirá esta semana.

Por el hundimiento del submarino, cuyo último contacto se produjo el 15 de noviembre de 2017, el año pasado la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez dictó el procesamiento sin prisión preventiva a seis exaltos mandos de la Armada, sobreseyó a un séptimo marino y rechazó investigar posibles responsabilidades de altos funcionarios del poder Ejecutivo.

Yáñez imputó el delito de "estrago culposo agravado por el resultado de muerte" a los exjefes de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) Jorge Sulía, de Operaciones del COFS Hugo Correa, del Estado Mayor del COFS Héctor Alonso, del Comando de Adiestramiento y Alistamiento Luis López Mazzeo, de Mantenimiento y Arsenales de la Armada Eduardo Malchiodi y de Submarinos Claudio Villamide.

En la misma audiencia en la que el fiscal Bellver adhirió al planteo de las querellas de investigar a los tres ex integrantes de Poder Ejecutivo, la abogada Valeria Carreras –representante de familiares- había asegurado que "a los tripulantes del ARA San Juan los mandaron al muere, no fueron víctimas de una tormenta perfecta".

En ese alegato, la abogada pidió que se tenga por apelado el rechazo de la imputación de Macri, Srur y Aguad y "se los procese por homicidio agravado por dolo eventual", decisión que ahora está en manos de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

En sus cuestionamientos a las autoridades navales de ese momento, Carreras les adjudicó haber "ocultado información para que nunca se llegue a la verdad" y sostuvo que el desenlace fatal que llevó al hundimiento del submarino fue "una falla en el compartimiento de baterías que generó un clima tóxico en el interior, inutilizando la capacidad de maniobra del submarino que se sumergió e implosionó".

La abogada enumeró las distintas formas de comunicación con tierra que fallaron por falta de inversión y sostuvo que las autoridades políticas de ese momento, en complicidad con los jefes de la Armada, "manipularon" las pruebas e intentaron "ocultar" la localización del casco.

También consignó que la embarcación "no tenía pirotecnia (para pedir auxilio)", que "la radio baliza no estaba certificada", que "los trajes no tenían certificación" y que "el carenado no estaba hecho", a lo que agregó que aún en esas condiciones "salieron igual".

Carreras detalló las sucesivas conversaciones que mantuvo el comandante del submarino, capitán Pedro Martín Fernández, en los momentos previos al desenlace fatal, con lo que desacreditó la versión oficial de la Armada que redujo el naufragio a situaciones desconocidas.