Francos y un arranque a contramano: “Milei no entiende la política argentina”

El primer día de Guillermo Francos como jefe de Gabinete tuvo de todo. El flamante reemplazante de Nicolás Posse encabezó su primera reunión, salió a bancar ministros que fueron cuestionados y confesó que el Presidente Javier Milei “no entiende” la política argentina. Sus dichos hicieron eco dentro de la Casa Rosada y el funcionario tuvo que salir a retractarse.

“(El Presidente) Me eligió (para comandar la jefatura de Gabinete en reemplazo de Nicolás Posse) porque con la política se le hace complicado, la política no la entiende”, señaló Francos en declaraciones a la prensa este martes a primera hora y sumó que el jefe de Estado se topa con obstáculos “porque tiene diferencias por equis motivos y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar y ahí viene la propuesta”.

La frase generó cierto ruido, por lo cual Francos fue abordado sobre esos dichos al mediodía, cuando salía de una reunión que tuvo en el Senado, y un cronista le preguntó: “¿Usted dijo que el Presidente no entiende de política, que no tiene manejo político?”. “Yo no dije eso, dije que el Presidente y nuestro espacio no interpretan la política de manera tradicional, no entiende la política de esa manera, y como yo vengo de muchos años de hacer política soy el interlocutor”, respondió el jefe de ministros. En el medio, en la Casa Rosada también ya habían salido a aclarar que Francos no estaba diciendo que Milei no entendía la política.

A su vez, al ser consultado por la salida de Posse, el nuevo jefe de Gabinete confesó que el saliente ministro tuvo diferencias con Javier Milei. “Posse con el Presidente han tenido diferencias seguramente que llevaron a esta situación. Y en un momento pareció que la discusión era insostenible y presentó su renuncia. Creo que era lo más aconsejable para dar por terminada esa situación y empezar de nuevo”, opinó Francos.

Tras sus primeras declaraciones como jefe de Gabinete, Francos reunió a los ministros en la Casa Rosada, luego brindó su primera conferencia de prensa y tras ello volvió a reunir a los funcionarios, pero esta vez en un bar porteño. El flamante titular de ministros, Guillermo Francos, se mostró junto a los integrantes del Gabinete en un café del barrio de Monserrat, ubicado a pocos metros de Casa Rosada.

En una de las mesas de un café del barrio porteño ubicado a metros de la Plaza de Mayo, se reunieron los ministros Mario Russo (Salud); Patricia Bullrich (Seguridad); Luis Petri (Defensa); Mario Cúneo Libarona (Defensa); Sandra Pettovello (Capital Humano); Diana Mondino (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto); el secretario de Interior, Lisandro Catalán; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

No dieron el presente el ministro de Economía, Luis Caputo, ni la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ambos rumbo a San Francisco, Estados Unidos, junto al Presidente. Tampoco el secretario de Deportes, Ambiente y Turismo, Daniel Scioli, quien siguió la conferencia de Francos desde la primera fila.

Además de hacer sus primeros movimientos públicos en el nuevo cargo, Francos confirmó el desembarco de Federico Sturzenegger en el Gabinete (ver aparte) y bancó a Sandra Petovello en medio del escándalo por las cinco toneladas de alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires y Tafí del Valle, en Tucumán.

“Si el 60 % de alimentos es yerba mate estamos en un problema. No podemos entregar yerba mate como alimento”, sostuvo el exministro del Interior y respaldó la decisión de la cartera de apelar la resolución del juez Sebastián Casanello de solicitar al Gobierno que informe la cantidad de alimentos destinados a comedores sociales y disponga su inmediata distribución.