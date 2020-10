Guernica: “el 80% de las familias ya fueron reubicadas”

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires comenzó a acelerar la construcción de seis centros de transición. Los mismos serán habitados por las familias que aún permanecen en los terrenos ocupados en Guernica, partido de Presidente Perón, y que deberán ser desalojadas por orden judicial antes del 30 de este mes.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad –junto con representantes de organismos de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo y organizaciones sociales de izquierda que apoyan a los que aún están en los terrenos– realizó un último relevamiento para determinar el número de familias que deberán dejar el lugar, y a los que se les procura dar una solución a sus problemas habitacionales.

“Las ocupaciones son un conflicto social complejo y heterogéneo. Hay gente que vive ahí, personas que no pero que dejaron una estructura que marca un lote, otras que están solamente durante el día. Muchos tienen un lugar a dónde quedarse, el problema es que están en condiciones de hacinamiento o alquileres informales muy caros”, le ratificó una fuente oficial a Télam.

“Este relevamiento nos permitió determinar qué tanto se había consolidado la ocupación, nos referenció que verdaderamente mucha gente no vive ahí, lo que no quiere decir que no tenga necesidad habitacional real. El gobierno está trabajando para resolver la necesidad habitacional de toda la población”, destacó.

El portavoz añadió que “mucha gente va a regresar a su domicilio de origen, pero para los que no puedan hacerlo el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad está terminando seis centros de transición, hasta que los lotes disponibles para Presidente Perón estén listos. Son dos cerrados y cuatro abiertos”.

En Guernica permanecen las cinco carpas interministeriales que erigió el gobierno, donde estableció una Mesa de Diálogo con las familias ocupantes de los terrenos y con las organizaciones sociales que las apoyan para lograr una salida pacífica del lugar.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, dijo a Télam que “el 80% de las familias ya fue reubicado”. Al mismo tiempo, las que se fueron firmaron un acta-acuerdo en donde se comprometieron a dejar los terrenos y el gobierno provincial los ubicó en otros domicilios o les proveyó materiales de construcción para ampliar sus viviendas.

Los centros de transición son dos establecimientos cerrados y cuatros abiertos, y allí serán alojadas las familias que aún están en el predio desde julio pasado hasta que se habiliten los lotes disponibles en Presidente Perón.