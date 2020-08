“Hace tiempo que las multinacionales no tienen un plan de inversión profundo en nuestro país”

En diálogo con diario Hoy, el concejal platense del Frente de Todos Cristian Vander opinó sobre la norma del Presidente Alberto Fernández que convierte las telecomunicaciones en

servicios públicos. El edil consideró que “es un decreto auspicioso que a todos nos pone contentos, muy ambicioso y que va a tener un gran trabajo por detrás”.

Además, criticó duramente la gestión de las telecomunicaciones durante los años del macrismo: “No nos olvidemos que venimos de cuatro años donde las autoridades competentes y los mecanismos de control miraron para otro lado mientras las multinacionales hacían desastres con la actividad en los barrios, los pueblos, las escuelas. De tener escuelas conectadas, pasamos a tener todo desconectado. De anunciar planes de inauguración, pasamos a un monopolio del Grupo Clarín que se quedó con todo: la televisión, internet, diario, telefonía móvil, prácticamente con todo, con la excusa de la desregulación. Lo que ha pasado con los organismos de control y con las autoridades competentes como el Enacom durante los últimos años ha sido para nosotros nefasto. El mirar para otro lado y permitirles a las empresas que se manejen con la oferta y la demanda en una situación tan particular como la que se está viviendo en estos tiempos afecta la conectividad de todos, no solo a los barrios vulnerables, sino también a quienes tienen que desempeñar su tarea desde el hogar”.

Por otro lado, afirmó que “las empresas multinacionales hace rato que no tienen un plan de inversión profundo en nuestro país, y todo el desplazamiento de tecnología lo han manejado con la oferta y la demanda. Si saben que hay un pueblo, un ba­rrio, donde lo van a pagar, llega; si no, miran para un costado”.

“Entonces, claramente no tienen vergüenza en argumentar esto, como tampoco en argumentar que van a congelar el salario de los trabajadores. Utilizar esto como excusa realmente nos parece nefasto por parte de estas empresas. Los trabajadores de la actividad vienen poniendo el cuerpo y trabajando desde que arrancó la pandemia, y a día de hoy aún no hemos podido llegar a un acuerdo salarial correspondiente al trabajo que estamos haciendo. Así que nos parecen lamentables las excusas. Porque son eso, ¿no? Excusas, cuando acá hubo años no solamente que no invirtieron, sino que se dedicaron a vaciar parte de las empresas que antes estaban en manos del Estado”, concluyó Vander.