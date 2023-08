Luego del asesinato de More­na Domínguez, que conmocionó a todo el arco político y obligó a suspender los actos de cierre de campaña de cara a las PASO, el jefe de asesores del gobier­no de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, pidió a todos “muy responsablemente que no traten de sacar ninguna ventaja política de esta situación en el marco de las elecciones, porque todos los niveles de gobierno, de una forma u otra, tenemos responsabilidad en este suceso. Hay que hacerse cargo de las responsabilidades y competencias de cada uno y no andar tirando la responsabilidad a otros”.

“No voy a entrar en ninguna chicana o provocación, es una instrucción que el gobernador Axel Kicillof ha dado a todos sus ministros”, y solicitó respetar el dolor de la familia, “acompañarlos y brindar las soluciones que requiere el caso”.

En ese sentido, detalló que desde la Provincia “hemos instalado un dispositivo integrado por la Subsecretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud, el área de Atención a la Víctima del Ministerio de Justicia y el personal que dispuso el titular de Educación, (Alberto) Sileoni, para contener a una comunidad educativa que ha quedado muy golpea­da, dolida y asustada. Nos dicen que no fue la primera vez que pasa un episodio así, y estamos dando la contención que se requiere”.

Acto seguido, Bianco recordó que las estadísticas del Ministerio Público Fiscal muestran “una caída bastante importante en los homicidios dolosos en la Provincia. Han caído un 25%. Claramente eso no alcanza, y necesitamos más presencia estatal, pero no solo presencia punitiva, sino más presencia estatal en general, (…) ya que a veces la marginación, la exclusión, la po­breza extrema y la desigualdad son factores que terminan en este tipo de comportamientos”.

“En estos días se discute mucho el rol del Estado y se dice que se tiene que achicar, pero me parece que es exactamente al revés. Para poder prevenir y solucionar estas situaciones se necesita más Estado presente en los barrios, más de lo que hemos hecho”, indicó.

Asimismo, sobre el crecimiento de los delitos cometidos por los denominados motochorros, admitió que “probablemente haya que enfocar algunas políticas en ese sentido”.

“En otros países, por ejemplo, se impide la circulación de dos personas en moto. Pero obviamente eso genera complicaciones para quienes las usan para pasear. Y uno no quiere andar señalando con el dedo una situación particular, como son las personas que transitan en moto. Pero, como se ha incrementado este tipo de delitos, tenemos que pensar alguna medida en ese sentido”, describió, y agregó que “también hay que pensar alguna medida en el ­sentido de una mayor regulación sobre la venta de celulares. Porque hoy la interoperatividad hace que cualquier celular robado a los dos segundos sea destrabado y vendido en el mercado negro. Hay cosas que se van a tener que estudiar. Posiblemente no hay que apurarse ahora, pero hay que poner la vista en esta situación”.