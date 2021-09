Heinrich Schellenberg: "Como país, Suiza me parece fascinante”

En una entrevista realizada en los estudios de Realpolitik Televisión, el embajador de Suiza en Argentina, Heinrich Schellenberg, se refirió al sistema de gobierno suizo, las relaciones bilaterales con el país, la gestión en pandemia y los polémicos dichos de la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

“Pienso que la pandemia se ha manejado bastante bien, de una forma más liberal que el resto de Europa. Nunca ha habido una cuarentena para la población en general, sino que solamente se recomendaba a la gente quedarse en casa, por lo cual había cierta movilidad”, señaló.

Sin embargo, recalcó: “El problema que tenemos es que no poseemos un índice de vacunación suficientemente elevado. Hay países que están mucho más avanzados con la vacunación que nosotros y no porque no tengamos vacunas sino porque hay cierto grado de escepticismo con las mismas, algo que a mí me sorprende un poco”.

En ese sentido, dijo que “no hemos alcanzado un 60 por ciento de vacunación, es demasiado poco para tener una inmunidad de rebaño”.

En materia política, destacó: “Tenemos una cultura política inclusiva, el gobierno incluye las cuatro principales fuerzas políticas, a las diferentes regiones lingüísticas. También tenemos instrumentos de democracia directa para que el pueblo suizo pueda participar directamente sobre decisiones. Cada tres o cuatro meses estamos votando en Suiza sobre diferentes temas a través de la iniciativa popular, el referéndum”.

Sobre los lazos bilaterales, destacó que “con Argentina tenemos relaciones comerciales muy antiguas, hay unas ochenta empresas suizas en Argentina". Y añadió: “Hemos estado trabajando para potenciar el comercio entre los dos países; de hecho, negociamos un tratado de libre comercio con el Mercosur”.

"El argentino es muy cálido"

Luego, el embajador se refirió a las cuestionadas declaraciones de la ex ministra Sabina Frederic, quien había dicho que Suiza es un país más tranquilo en materia de seguridad, pero también “más aburrido”.

Sobre este punto, Schellenberg explicó que “Suiza es un país que funciona muy bien, donde todo es previsible, la vida está bastante estructurada, eso le resta un poco de espontaneidad. Por otro lado, ofrece mucho y es muy pujante, y atrae a muchos inmigrantes, hemos crecido gracias a ellos también”.

Por último, valoró que “el estilo de vida es distinto a Argentina, la gente es un poco más reservada, no es tan cálida como aquí. El argentino es muy cálido, espontáneo, bromista y, claro, ahí se ve una diferencia, pero como país, Suiza me parece fascinante”.