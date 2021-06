“Hemos vuelto a poner a La Plata en el tablero de generación de noticias”

El gobernador de la provincia de ­Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a resaltar el valor de la ciudad de La Plata como capital del territorio y su ­decisión de llevar adelante su gestión desde calle 6, a diferencia de sus antecesores, que apenas pisaban la Casa de Gobierno ­bonaerense.



Los dichos del mandatario no son nuevos, así lo había afirmado en la entrevista que dio a diario Hoy y que se publicó el 3 de abril último, en donde indicó que “La Plata es una capital que decidí fortalecer”, y recalcó en aquel momento que “la gobernadora anterior estaba de turista” en la ciudad.



En el acto de salutación por el Día del Periodista, en el que el mandatario provincial agasajó a los cronistas acreditados en la Sala de Periodistas de la Gobernación, Kicillof hizo hincapié en la costumbre de gobernar desde oficinas ubicadas en CABA, y al respecto señaló que “es muy difícil revalorizar la provincia de Buenos Aires sin siquiera conducirla desde su capital. Se intentó go­bernar a la Provincia desde las oficinas del Banco Provincia o de otras oficinas en Capital y fracasó”.



“La costumbre de ningunear a la Provincia por parte de sus gobernantes se refleja en lo edilicio. A este edificio le estaban creciendo árboles en las paredes”, señaló el mandatario, que desde su llegada encaró una obra de puesta en valor de la construcción ubicada entre las calles 5 y 6 y las avenidas del eje fundacional, que aún continúa.





También se refirió al concepto de inviabilidad que tiene Buenos Aires, que concentra algo más del 40% de la población del país, e indicó: “Es una obsesión mía sacarle el cartel de provincia inviable”. Y agregó: “Muchos decían que este gobierno era un elefante ­difícil de mover, y hemos hecho cosas ­im­pensadas en poco tiempo trabajando dentro de las normas que nos impone la Constitución Nacional”.



Netflix vs. el compromiso



“No solo se gobernaba desde afuera, sino mirando Netflix”, disparó Kicillof, e indicó que escuchó al consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba reconocer “que no era solo Macri, sino que a las 5 o 6 de la tarde se iban todos”.



Buscando marcar que su gestión está en las antípodas de su antecesora, Kicillof remarcó que “somos un gobierno distinto, comprometido y presente, que está cerca de las necesidades que había antes y que produjo la pandemia”.



En ese marco, afirmó que “el sistema de salud estaba destruido, dinamitado, y lo pusimos en forma”, y concluyó volviendo a referirse a la ciudad al indicar que “hemos vuelto a poner a La Plata en el tablero de la generación de noticias”.

“Vinimos a gobernar la Provincia, no a usarla de trampolín para otra cosa”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que asumió su cargo “para gobernar la Provincia y no a usarla de trampolín para otra cosa”, y consideró que su administración persigue “las mismas metas a pesar de la pandemia”, que es la de “un Estado presente”.



“Vinimos a gobernar la provincia de Buenos Aires, no a usarla de trampolín para otra cosa”, siguió, y recordó que “la propia Vidal usó la Provincia como trampolín con su Plan V, pero no tuvo nada para mostrar sobre lo hecho en la Provincia”.



En ese sentido, destacó que los planes de llevar adelante “reformas estructurales” en materia de salud, educación, producción y trabajo siguen vigentes “a pesar de la pandemia” y ponderó el plan de vacunación contra la Covid-19.



“Hay quienes dijeron: Que se muera quien se tenga que morir. Nuestra respuesta a la pandemia fue peronista, apostando al Estado, a igualar situaciones distintas, a no privatizar”, continuó, y analizó que la del oficialismo fue “una política de cuidado de la vida”.



El gobernador destacó la “honestidad y transparencia” de su administración y recordó que la etapa vidalista “fue muy oscura” al indicar que “hubo aportantes truchos y obras pagadas sin hacer, entre otras cosas”.



Al respecto, buscó marcar diferencias ponderando a su gabinete, del cual indicó que “son no solo buenas personas, sino funcionarios honestos y comprometidos que tienen planes de transformaciones estructurales”, e indicó que cada decisión que se adopta “está profundamente discutida no solo al interior del gobierno, sino con especialistas”.



Sobre la oposición, el mandatario señaló que “transformar estructuras te genera adversarios. El statu quo tiene sus defensores. Transformar las cosas genera resistencia, y eso está pasando en todos los ministerios”.

Las decisiones nacionales se toman en Balcarce 50



En cuanto a quienes minimizan la autoridad del Presidente y dicen que las decisiones que dirigen al país se toman desde la capital provincial, Kicillof remarcó que “algunos diarios dicen que se decide todo acá en La Plata. Es mentira y es para hacer daño. Lo dijeron para romper el frente”.



“Las decisiones nacionales las toma el Presidente de la Nación. Conformamos un frente muy amplio, con pesos pesados. Es lógico que consulte. Pero las decisiones las toma él”, sentenció el gobernador, quien aclaró que “acá se toman las decisiones de la Provincia, buscando revalorizar a la Provincia”.