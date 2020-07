Indagatoria: Alan Ruiz se hizo el distraído con respecto a Majdalani

El ex director de Operaciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el macrismo, Alan Ruiz, negó hoy haber recibido "órdenes directas" de la ex subdirectora del organismo Silvia Majdalani, al ampliar su declaración indagatoria, en la que se desdijo de varias de sus afirmaciones en la causa por espionaje ilegal.

Ruiz se presentó ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, para ampliar su indagatoria, un trámite que cumplió por escrito y sin responder preguntas.

En el escrito, Ruiz sostuvo que releyó su declaración indagatoria del 8 de julio último-en la que sí respondió preguntas- y advirtió "algunas cuestiones" que deseaba aclarar.

"Hay respuestas que di porque estaba sugestionado y pensé que ello mejoraría mi situación. Me refiero, por ejemplo, a las vinculadas con ciertos eventos en relación a unidades penitenciarias de detención. Yo no participé ni presencié reuniones a nivel de dirección y subdirección general de la AFI, y mucho menos con ministros de Gobierno; tampoco recibí órdenes directas de la Subdirectora Majdalani", sostuvo hoy.

El ex funcionario atribuyó sus afirmaciones sobre el tema que constan en su anterior declaración a su estado de "cansancio físico y mental", tras permanecer detenido en esta causa que investiga espionaje ilegal al instituto Patria y a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en la que ya fue procesado sin prisión preventiva.

"Quiero ratificar lo que es obvio, que ella no era mi jefa directa y que yo no le reportaba a ella, sino a mis jefes inmediatos, Diego Dalmau Pereyra, y luego de su traslado a Chile, a Martín Coste, Directores de Contrainteligencia", continuó sobre Majdalani.

También sostuvo que "nunca" se reunió con ella "a solas", sino que "las reuniones en las que participaba la Subdirectora de la AFI", él lo hacía "acompañando" a su Jefe, y "sólo cuando era convocado por él, a efectos de colaborar con la temática del encuentro".

"En el estado en que me encontraba al declarar, y bajo la presión del interrogatorio, pensé que agregar afirmaciones como éstas me protegería más, pues estaba claro de entrada que no importaba lo que dijera, los fiscales no iban a creerme", justificó ahora en su escrito.

El ex director de Operaciones de la AFI aludió a su "cansancio físico y mental" el día de la indagatoria en la que aludió a Majdalani.

"En varias oportunidades se me formularon preguntas respecto de mi relación con la Sra. Silvia Majdalani. Al principio entendí que tales preguntas, muy insistentes y reiterativas, buscaban saber si la Subdirectora estaba involucrada en maniobras de espionaje ilegal en las que ella misma haya intervenido", sostuvo.

Ruiz sostuvo que ahora logró "ver y entender que también se buscaba desacreditarme a mí mismo".

"Siempre confié en que podía transmitir a V.S. mi absoluto convencimiento sobre la legalidad de las operaciones en las que intervine como miembro de la AFI, las cuales venían ordenadas por la línea dentro de la estructura de la Dirección Operacional de Contrainteligencia", agregó.

Además, apuntó a las preguntas de los fiscales del caso que según él buscaban "en realidad descreditar" sus explicaciones, para " querer hacer aparecer como ilegal lo que no lo era".

Auge quedó a cargo de la investigación por supuesto espionaje ilegal desde la AFI a políticos, funcionarios, empresarios y periodistas, entre otras víctimas.