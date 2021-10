Industriales solicitan que las herramientas del gobierno lleguen a las pymes bonaerenses

Industriales de la Provincia, que solicitaron al gobierno bonaerense un espacio para articular herramientas y políticas para que lleguen al sector pyme, se reunirán mañana en la localidad de Olavarría con el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

La agenda se centrará en temas como la financiación, las problemáticas del acceso al crédito y al Banco Provincia, las condiciones actuales con respecto a los recursos humanos y la generación de empleo, problemáticas de los parques industriales, la falta de insumos nacionales y la dificultad del acceso a los insumos importados, entre otros.

“Van a estar representadas todas las voces de las pymes para que sus problemáticas sean escuchadas, se eleven a las autoridades correspondientes y se generen las acciones que necesita el sector”, indicaron desde la Unión Industrial de Olavarría.

Los empresarios sostuvieron que “históricamente las estadísticas, parámetros y herramientas productivas miden y llegan con más facilidad a grandes empresas”, y por lo tanto “se promueven herramientas para las pymes a las cuales las pymes no pueden acceder”.

La idea es seguir con estas reuniones para que quienes están hoy, en cualquier nivel estamental, en el gobierno realicen las correcciones necesarias, y en ese sentido buscaron dejar en claro que, como representantes del sector productivo, lo que les compete es la política industrial: “Si no informamos lo que cada sector necesita, no se podrán tomar las medidas asertivamente y seguiremos luchando contra sistemas que no acompañan y frustrando el espíritu productivo e inversor de nuestra ciudad”.