Julio Garro presenta ocho nuevas camionetas para combatir inundaciones en La Plata

Julio Garro realizó en el día de hoy la presentación de ocho vehículos dirigidos a prevenir las inundaciones en La Plata. Estas camionetas harán también base en Altos de San Lorenzo y estarán dispuestas a servicio de la comunidad.

"Los vehículos están a disposición para incendios, lluvias, vientos, para lo que pase en nuestra ciudad. Hay que estar muy preparados para que no nos sorprenda más como en el 2013", declaró Garro.

"Es necesario invertir en hidráulica, es algo que la política no suele hacer porque son obras que van bajo tierra, que no se ven y no dan votos pero son obras que salvan vidas", agregó.

El intendente hizo también hincapié en la seguridad, pidiendo que la Policía pase a mano de la intendencia para darle lucha a la inseguridad de una manera mas eficiente.