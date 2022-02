Julio Pereyra: "está en marcha lo que prometimos en 2019"

El diputado nacional, Julio Pereyra, se reunió hoy con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, donde se habló de temas varios: "En principio, mi preocupación parte en el momento que cae el presupuesto que el gobierno nacional, que tenía obras para la provincia de Buenos Aires y en particular Florencio Varela", dijo el legislador, y dijo Pereyra y agregó: "me voy contento porque están incluidos porque está dentro de los trabajos del gobierno nacional".

El diputado además fue consultado por la renuncia del presidente del bloque del Frente de Todos Máximo Kirchner: "es una decisión personal, no es cuestionable quizás no es el momento, lo respeto a Máximo por lo que ha realizado, es un par mío, pero hay que continuar, la agenda es más importante que lo que pasó ayer" y aclaró "no comparto (la renuncia) pero es una decisión que respeto, él tendrá sus motivos" y celebró la designación de Germán Martínez "estoy muy contento con la designación de Germán"

Sin embargo, Máximo Kirchner también es presidente del PJ Bonaerense, sobre este punto el legislador advirtió: "en cuanto a ser el presidente del PJ será una tarea de articular todos los sectores políticos de la provincia de Buenos Aires y no "camporizarse", no me asusta el futuro que viene".

Al ser consultado por las negociaciones con el FMI dijo que "no hay nada que festejar pero si no hubiéramos hecho el acuerdo hoy teníamos todo parado" y agregó, "los industriales de Florencio Varela estaban preocupados".

Finalmente fue consultado por el escándalo de la GestaPRO, la reunión donde dirigentes macristas acordaron armar causas judiciales falsas para apresar a sindicalistas y opositores: "tiene que actuar la justicia, yo también fui castigado por eso, me allanaron el municipio, mi mamá estaba muy enferma y le causó mucha tristeza ver lo que me estaba pasando".

Además se mostró a favor de la marcha de ayer "es la Justicia quien deba resolverlo y tendrá que hacer cambios función de lo que está ocurriendo" y agregó "no fui a la marcha pero estoy de acuerdo con que haya cambios, nadie es intocable".

A modo de conclusión agregó que no hay fracturas dentro del Frente de Todos que solo "es una discusión, cuando nos peleamos estamos reproduciéndonos, hay algo que nos une: lo que vivimos en el pasado, no queremos volver a un gobierno como el anterior, en mi caso no quedé con ningún malestar".